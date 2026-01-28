Der Hochdruckreiniger K 5 Comfort Premium entfernt ideal mittelstarke Verschmutzungen rund um Haus und Auto. Ausgestattet mit einem robusten, wassergekühlten Motor liefert das Gerät eine gleichbleibend hohe Reinigungsleistung. Die integrierte Schlauchtrommel mit dem flexiblen PremiumFlex-Schlauch ermöglicht eine bequeme Handhabung und sorgt für maximale Bewegungsfreiheit. Die G 180 Q COMFORT!Hold Pistole reduziert spürbar den Haltedruck und sorgt somit für ein ermüdungsfreies Reinigungserlebnis. Das praktische Quick Connect-System erlaubt zudem ein schnelles Anschließen und Trennen des Hochdruckschlauchs. Das vielseitige 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr wechselt mühelos durch Drehen des Strahlrohrkopfs zwischen 4 Strahlbildern und passt sich so verschiedenen Reinigungsaufgaben an. Zusätzlich bietet das 2-in-1 Reinigungsmittelkonzept Komfort und perfekte Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendung. Kabel und Zubehöre lassen sich einfach und kompakt am Gerät verstauen. Für die optimale Unterstützung bietet die Kärcher Home & Garden App einen integrierten Anwendungsberater sowie nützliche Tipps und Tricks.