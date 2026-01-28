Der K 4 Comfort Premium ist ein leistungsstarker und komfortabler Hochdruckreiniger, ideal für die Entfernung mittelstarker Verschmutzungen rund um Haus und Auto. Sein langlebiger, wassergekühlter Motor sorgt für konstante Performance, während die komfortable Schlauchtrommel mit PremiumFlex-Schlauch maximale Flexibilität sicherstellt. Die G 180 Q COMFORT!Hold Pistole reduziert den Haltedruck um bis zu 50 Prozent, was ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht, und dank Quick Connect-System lässt sich der Hochdruckschlauch schnell und mühelos anschließen. Das innovative 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr vereint 4 verschiedene Strahlbilder, die sich bequem durch Drehen des Strahlrohrkopfs einstellen lassen. Zusätzlich bietet das 2-in-1 Reinigungsmittelkonzept Komfort und die perfekte Reinigungsmittelaufbringung je nach Anwendung. Kabel und Zubehöre lassen sich einfach und kompakt am Gerät verstauen, und der Teleskopgriff und die Räder mit Weichkomponentenoberfläche ermöglichen den einfachen Transport. Für die optimale Unterstützung bietet die Kärcher Home & Garden App einen integrierten Anwendungsberater sowie nützliche Tipps und Tricks. Im Lieferumfang ist 1 Liter Reinigungsmittel enthalten.