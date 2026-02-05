Der K 6 wurde entwickelt für häufige Reinigungseinsätze und starke Verschmutzungen, wie man sie zum Beispiel von Wegen, Schwimmbecken oder großen Autos kennt. Das Ausstattungspaket reicht von einer Pistole mit praktischem Quick Connect-Anschluss über einen 8 Meter langen PremiumFlex-Hochdruckschlauch für die komfortable Anwendung sowie ein zuverlässiger Wasserfilter zum Schutz der Pumpe bis zu einem Vario Power-Strahlrohr (VPS) sowie einem Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl. Die Druckeinstellung am VPS lässt sich buchstäblich im Handumdrehen variieren, und der Dreckfräser macht selbst hartnäckigsten Verschmutzungen den Garaus. Inkl. Home Kit mit dem Flächenreiniger T 5 und 1 l Stein- und Fassadenreinger für eine spritzfreie Reinigung großer Flächen.