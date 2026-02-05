K 6 Flex Home
Der Hochdruckreiniger K 6 ist das optimale Gerät für häufige Einsätze und starke Verschmutzungen auf Wegen, größeren Autos oder in Schwimmbecken. Inkl. Home Kit.
Der K 6 wurde entwickelt für häufige Reinigungseinsätze und starke Verschmutzungen, wie man sie zum Beispiel von Wegen, Schwimmbecken oder großen Autos kennt. Das Ausstattungspaket reicht von einer Pistole mit praktischem Quick Connect-Anschluss über einen 8 Meter langen PremiumFlex-Hochdruckschlauch für die komfortable Anwendung sowie ein zuverlässiger Wasserfilter zum Schutz der Pumpe bis zu einem Vario Power-Strahlrohr (VPS) sowie einem Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl. Die Druckeinstellung am VPS lässt sich buchstäblich im Handumdrehen variieren, und der Dreckfräser macht selbst hartnäckigsten Verschmutzungen den Garaus. Inkl. Home Kit mit dem Flächenreiniger T 5 und 1 l Stein- und Fassadenreinger für eine spritzfreie Reinigung großer Flächen.
Merkmale und Vorteile
Integrierter Reinigungsmittel-AnsaugschlauchBequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Sauber aufgeräumtSchlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel platzsparend und ordentlich verstauen.
Quick Connect-SystemDer Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Große Räder
- Für den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar)
|20 - max. 160
|Fördermenge (l/h)
|max. 510
|Flächenleistung (m²/h)
|50
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Nennleistungsaufnahme (W)
|2200
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|6,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11,9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|302 x 346 x 849
Lieferumfang
- Home Kit: Flächenreiniger T 5, Stein- und Fassadenreiniger, 3in1, 1 l
- Hochdruckpistole: G 180 Q
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 8 m, PremiumFlex
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Vario Power Jet
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
- Pumpenmaterial: Aluminium
- Integrierter Wasserfilter
Zubehör
Reinigungsmittel
K 6 Flex Home Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.