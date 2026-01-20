K 5 Premium Full Control Plus
Das gewünschte Produkt ist nicht in unserem aktuellen Sortiment. Zubehöre, Reinigungsmittel und Betriebsanleitungen sind jedoch noch verfügbar.> Zum aktuellen Sortiment wechseln.
K 5 Premium Full Control Plus Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.
Auszeichnung von SELBER MACHEN
Die Zeitschrift "SELBER MACHEN" hat den Hochdruckreiniger mit hervorragenden 5 von 5 Sternen bewertet und die Bestnote "SEHR GUT" gegeben.
Bestes Produkt des Jahres 2018
Beim Leseraward der Zeitschrift "Heimwerker Praxis" 03/2018 wurde der K 5 Premium Full Control Plus erneut als Produkt des Jahres ausgezeichnet.
BestOF Heimwerkerpraxis
Die Redaktion hat unseren Hochdruckreiniger K 5 Premium Full Control Plus getestet und bewertet mit der Gesamtnote von 1,3 "SEHR GUT"
Auszeichnung von Heimwerker Praxis
Im November 2017 wurde unser Hochdruckreiniger von der Zeitschrift "Heimwerker Praxis" mit der Note 1,3 ausgezeichnet.
Bestes Produkt des Jahres 2017
Unser Hochdruckreiniger wurde von den Lesern der Zeitschrift "Heimwerker Praxis" zum Sieger in der Kategorie "Elektro-Gartengeräte (Hochdruckreiniger)" gewählt.