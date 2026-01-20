K 5 Premium Full Control Plus

Das gewünschte Produkt ist nicht in unserem aktuellen Sortiment. Zubehöre, Reinigungsmittel und Betriebsanleitungen sind jedoch noch verfügbar.

Zubehör
Reinigungsmittel
K 5 Premium Full Control Plus Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

HOME & GARDEN GERÄTE

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

PROFESSIONAL GERÄTE

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 
Auszeichnungen
Auszeichnung von SELBER MACHEN

Die Zeitschrift "SELBER MACHEN" hat den Hochdruckreiniger mit hervorragenden 5 von 5 Sternen bewertet und die Bestnote "SEHR GUT" gegeben.

K 5 Premium Full Control Plus - Bestes Produkt des Jahres 2018

Bestes Produkt des Jahres 2018

Beim Leseraward der Zeitschrift "Heimwerker Praxis" 03/2018 wurde der K 5 Premium Full Control Plus erneut als Produkt des Jahres ausgezeichnet.

BestOF Heimwerkerpraxis

Die Redaktion hat unseren Hochdruckreiniger K 5 Premium Full Control Plus getestet und bewertet mit der Gesamtnote von 1,3 "SEHR GUT"

Auszeichnung von Heimwerker Praxis

Im November 2017 wurde unser Hochdruckreiniger von der Zeitschrift "Heimwerker Praxis" mit der Note 1,3 ausgezeichnet.

K 5 Premium Full Control - Bestes Produkt des Jahres 2017

Bestes Produkt des Jahres 2017

Unser Hochdruckreiniger wurde von den Lesern der Zeitschrift "Heimwerker Praxis" zum Sieger in der Kategorie "Elektro-Gartengeräte (Hochdruckreiniger)" gewählt.