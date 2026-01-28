K 7 WCM Premium
Leistung, die ihresgleichen sucht: Der Hochdruckreiniger K 7 WCM Premium mit wassergekühltem Motor und Schlauchtrommel beseitigt Schmutz auf Wegen, Terrassen oder Autos effektiv und schnell.
Kraftvolle Reinigung, die Sie überzeugen wird. Der K 7 WCM Premium ist der ideale (Reinigungs-)Partner für häufige Einsätze und starke Verschmutzungen: Mit seinem leistungsstarken, wassergekühlten Motor macht er Schmutz auf Wegen, Terrassen, Gartengeräten und größeren Autos den Garaus. Um die Oberflächen besonders effektiv und schonend zu reinigen, lässt sich das Vario Power-Strahlrohr (VPS) durch einfaches Drehen verstellen. Die integrierte Schlauchtrommel macht die Verstauung des Hochdruckschlauchs zum Kinderspiel und auch alle anderen enthaltenen Zubehöre finden einfach direkt am Gerät ihren Platz. Weitere Features sind der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl, der auch bei hartnäckigem Schmutz für kompromisslosen Reinigungserfolg sorgt. Ein eingebauter Wasserfilter schützt die Pumpe zudem zuverlässig vor Schmutzpartikeln. Zudem können alle enthaltenen Zubehöre einfach direkt am Gerät verstaut werden.
Merkmale und Vorteile
Überragende Leistung
- Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.
Integrierte Zubehörverstauung
- Immer sauber und platzsparend verstaut: Mit der praktischen Schlauchtrommel ist der Hochdruckschlauch optimal geschützt und jederzeit griffbereit.
- Schlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel lassen sich direkt am Gerät verstauen.
Integrierter Reinigungsmittel-Ansaugschlauch
- Bequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Große Räder
- Für den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen.
Quick Connect-System
- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Fördermenge (l/h)
|max. 600
|Flächenleistung (m²/h)
|60
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 60
|Anschlussleistung (kW)
|3
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|17,7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|22,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|369 x 394 x 946
Lieferumfang
- Hochdruckpistole: G 180 Q
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 10 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Vario Power Jet
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
- Wassergekühlter Motor
- Pumpenmaterial: Aluminium
- Integrierter Wasserfilter
Videos
Anwendungsgebiete
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Autos
- Wohnmobile
- Motorräder und -roller
- Fahrräder