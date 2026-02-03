K 4 Comfort Premium Home
Der Hochdruckreiniger K 4 Comfort Premium Home ist mit einer Flächenleistung von 30 m²/h, PremiumFlex-Schlauch, Schlauchtrommel und wassergekühltem Motor für Haus und Auto. Ink. Home Kit.
Der K 4 Comfort Premium Home ist ein leistungsstarker und komfortabler Hochdruckreiniger, ideal für die Entfernung mittelstarker Verschmutzungen rund um Haus und Auto. Sein langlebiger, wassergekühlter Motor sorgt für konstante Performance, während die Schlauchtrommel mit PremiumFlex-Schlauch Flexibilität sicherstellt. Die G 180 Q COMFORT!Hold Pistole reduziert den Haltedruck um bis zu 50 Prozent für ermüdungsfreies Arbeiten. Und dank Quick Connect-System lässt sich der Hochdruckschlauch schnell anschließen. Das innovative 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr vereint 4 Strahlbilder, die sich durch Drehen des Strahlrohrkopfs einstellen lassen. Inklusive Home Kit mit Flächenreiniger T 5 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger für die Reinigung großer Flächen. Zusätzlich bietet das 2-in-1 Reinigungsmittelkonzept Komfort und die perfekte Reinigungsmittelaufbringung je nach Anwendung. Kabel und Zubehöre lassen sich kompakt am Gerät verstauen, und der Teleskopgriff und die Räder mit Weichkomponentenoberfläche ermöglichen den einfachen Transport. Unterstützung bietet die Kärcher Home & Garden App mit Anwendungsberater und Tipps und Tricks. Im Lieferumfang ist 1 Liter Reinigungsmittel enthalten.
Merkmale und Vorteile
Cleveres Gerätekonzept
- Die Gerätekonstruktion verfügt über geordnete Kabel- und Schlauchein- und -ausgänge. Das sorgt für Bewegungs- und Arbeitsfreiheit und erleichtert allgemein die Handhabung der Kabel und Schläuche.
- Eine korrekte Ausrichtung der Geräte mit Schlauch- und Kabelanschluss in Richtung der Strom- und Wasserquelle sorgt für deutlich mehr Komfort beim Reinigen.
Comfort Pistole mit COMFORT!Hold und Quick Connect
- COMFORT!Hold sorgt für eine spürbare Entlastung der Haltekräfte. Besonders vorteilhaft bei langen Anwendungen zur Reinigung großer Flächen.
- Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen des Hochdruckschlauchs.
4-in-1 Multi Jet
- Viele Reinigungsmöglichkeiten dank 4 verschiedener Düsen in einer Sprühlanze.
- Kein Lanzenwechsel für erhöhten Komfort.
2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept
- Innovative Reinungsmittelösung bietet höchste Flexibilität und die optimale Dosierung für jede Reinigungsaufgabe.
- Die Ausbringung des Reinigungsmittels kann über das Gerät und die Multi Jet-Düse oder für mehr Schaum über die Schaumdüse inkl. Reinigungsmitteldosierung erfolgen.
Ergonomischer Transport
- Der Teleskopgriff mit Einrastung ermöglicht einen einfachen, bequemen und ergonomischen Transport.
- Die Räder mit Weichkomponentenstruktur ermöglichen ein einfaches und müheloses Fahren des Geräts.
- Der Tragegriff ermöglicht ein einfaches und ergonomisches Heben des Geräts.
Schlauchtrommel für komfortable Handhabung
- Der Hochdruckschlauch ist optimal geschützt und platzsparend verstaut.
- Bequemes Arbeiten: Jederzeit griffbereiter Schlauch durch leichtes Auf- und Abrollen.
- Tiefer Schwerpunkt für einen sicheren Stand auch auf schrägen Oberflächen.
Überragende Leistung
- Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.
Ergonomischer Transport
Home & Garden App
- Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten.
- Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis.
- Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.
Nachhaltigkeitsmerkmale
- Design mit 20 % recyceltem Kunststoff¹⁾.
- Bis zu 80 % weniger Wasserverbrauch im Vergleich zu einem herkömmlichen Gartenschlauch.²⁾
- Verpackung aus mindestens 80 % Altpapier.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Druck ( /bar/MPa)
|20 / max. 130 / 2 - 13
|Fördermenge (l/h)
|max. 420
|Flächenleistung (m²/h)
|30
|Zulauftemperatur (°C)
|40
|Anschlussleistung (kW)
|1,8
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|12,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|19,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör. / ²⁾ Bedingung interner Tests: Durchflussmenge des Hochdruckreinigers beträgt 40 % eines Gartenschlauchs bei gleichzeitig halbierter Reinigungzeit. Durchflussmenge, tatsächliche Wasser- und Zeiteinsparung variieren je nach Geräteklasse, Verschmutzungsgrad und Wohnstandort.
Lieferumfang
- Home Kit: Flächenreiniger T 5, Stein- und Fassadenreiniger, 3in1, 1 l
- Reinigungsmittel: Universalreiniger RM 626, 1 l
- Hochdruckpistole: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4-in-1
- HD-Schlauch: 8 m, PremiumFlex
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Pistolenseitige Haltedruckreduktion
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: 2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept
- Reinigungsmittelregulierung in Schaumdüsenanwendung
- Teleskopgriff
- Wassergekühlter Motor
- Integrierter Wasserfilter
- Kabelhaken
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Räder mit Weichkomponentenoberfläche
