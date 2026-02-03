Der K 4 Comfort Premium Home ist ein leistungsstarker und komfortabler Hochdruckreiniger, ideal für die Entfernung mittelstarker Verschmutzungen rund um Haus und Auto. Sein langlebiger, wassergekühlter Motor sorgt für konstante Performance, während die Schlauchtrommel mit PremiumFlex-Schlauch Flexibilität sicherstellt. Die G 180 Q COMFORT!Hold Pistole reduziert den Haltedruck um bis zu 50 Prozent für ermüdungsfreies Arbeiten. Und dank Quick Connect-System lässt sich der Hochdruckschlauch schnell anschließen. Das innovative 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr vereint 4 Strahlbilder, die sich durch Drehen des Strahlrohrkopfs einstellen lassen. Inklusive Home Kit mit Flächenreiniger T 5 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger für die Reinigung großer Flächen. Zusätzlich bietet das 2-in-1 Reinigungsmittelkonzept Komfort und die perfekte Reinigungsmittelaufbringung je nach Anwendung. Kabel und Zubehöre lassen sich kompakt am Gerät verstauen, und der Teleskopgriff und die Räder mit Weichkomponentenoberfläche ermöglichen den einfachen Transport. Unterstützung bietet die Kärcher Home & Garden App mit Anwendungsberater und Tipps und Tricks. Im Lieferumfang ist 1 Liter Reinigungsmittel enthalten.