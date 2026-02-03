Der Hochdruckreiniger K 7 Comfort Premium Connect bietet mit seinem langlebigen, wassergekühlten Motor konstante Leistung für häufige Reinigungsaufgaben, während die integrierte Schlauchtrommel mit PremiumFlex-Schlauch große Flexibilität ermöglicht. Die G 180 Q Comfort Connect Pistole verfügt über ein LCD-Display mit 3 Druckstufen, inklusive eco!Mode und 2 Reinigungsmittelstufen. Für ermüdungsfreie Nutzung reduziert die COMFORT!Hold™ Funktion spürbar den Haltedruck, während die Ebenenverstellung an der Pistole die Ergonomie deutlich verbessert. Inklusive Home Kit mit dem Flächenreinger T 7 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger für die Reinigung großer Flächen. Das Quick Connect-System ermöglicht ein müheloses Anschließen des Hochdruckschlauchs und das 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr vereint 4 Strahlarten, die durch Drehen des Strahlrohrkopfs ausgewählt werden können. Das 2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept sorgt zudem für eine optimale Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendung. Dank Bluetoothverbindung zur Kärcher Home & Garden App lässt sich der Druck komfortabel über das Smartphone einstellen. Die App bietet darüber hinaus einen Anwendungsberater und Tipps und Tricks.