K 4 WCM Premium Home
Der K 4 WCM Premium Home mit wassergekühltem Motor ist ideal für mittelstarke Verschmutzungen auf Terrassen, Gartenmöbeln und Autos geeignet. Inkl. Schlauchtrommel und Home Kit.
Der K 4 WCM Premium Home punktet mit einem leistungsstarken wassergekühlten Motor, der sich durch eine lange Lebensdauer auszeichnet. Der Hochdruckreiniger mit 6 Meter langem Hochdruckschlauch wurde für gelegentliche Einsätze und mittelstarken Schmutz gebaut. Dank Vario Power-Strahlrohr (VPS) und Dreckfräser lassen sich Terrassen, Gartenmöbel und Autos bedarfsgerecht reinigen. Der Wasserdruck kann am VPS durch einfaches Drehen exakt auf das jeweilige Reinigungsobjekt eingestellt werden. Und der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl sorgt auch bei hartnäckigem Schmutz für kompromisslosen Reinigungserfolg. Das Home Kit enthält den Flächenreiniger T 5 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1. Dank der integrierten Schlauchtrommel wird die Verstauung des Hochdruckschlauchs zum Kinderspiel, und auch alle anderen enthaltenen Zubehöre finden direkt am Gerät ihren Platz. Ein eingebauter Wasserfilter schützt die Pumpe zuverlässig vor Schmutzpartikeln.
Merkmale und Vorteile
Überragende LeistungDer wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.
Schlauchtrommel für praktische HandhabungImmer sauber und platzsparend verstaut: Mit der praktischen Schlauchtrommel ist der Hochdruckschlauch optimal geschützt und jederzeit griffbereit. Schlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel platzsparend und ordentlich verstauen.
Integrierter Reinigungsmittel-AnsaugschlauchBequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Quick Connect-System
- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Fördermenge (l/h)
|max. 420
|Flächenleistung (m²/h)
|30
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|1,8
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|12
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|17,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|369 x 389 x 901
Lieferumfang
- Home Kit: Flächenreiniger T 5, Stein- und Fassadenreiniger, 3in1, 1 l
- Hochdruckpistole: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 6 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
- Wassergekühlter Motor
- Integrierter Wasserfilter
Videos
Anwendungsgebiete
- Außentreppen
- Flächen rund um Haus und Garten
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Mittelklassewagen und Kombis
- Motorräder und -roller
- Fahrräder