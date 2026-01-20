Der K 5 Classic verbindet höchsten Komfort mit voller Leistungsfähigkeit. Dank seines innovativen Schlauchaufbewahrungskonzepts lässt sich der Hochdruckschlauch nach der Anwendung einfach und transportsicher um das Frontcover wickeln. Dank seiner kompakten Abmessungen kann das gesamte Gerät leicht transportiert und überall verstaut werden – ob im Regal oder im Kofferraum. Ein höhenverstellbarer Teleskopgriff sorgt für noch mehr Komfort beim Arbeiten. Zur Ausstattung gehören außerdem eine Quick Connect-Pistole, ein 8-Meter-Hochdruckschlauch, ein Vario Power-Strahlrohr (VPS), ein Dreckfräser und ein Wasserfilter. Der K 5 Classic-Hochdruckreiniger mit Universalmotor und einer Flächenleistung von 40 m²/h eignet sich ideal für den regelmäßigen Einsatz bei mittelstarkem Schmutz.