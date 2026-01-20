K 5 Classic
Der leicht transportier- und verstaubare K 5 Classic-Hochdruckreiniger, inkl. innovativer Schlauchaufbewahrung, ist bestens für regelmäßige Einsätze bei mittelstarkem Schmutz geeignet.
Der K 5 Classic verbindet höchsten Komfort mit voller Leistungsfähigkeit. Dank seines innovativen Schlauchaufbewahrungskonzepts lässt sich der Hochdruckschlauch nach der Anwendung einfach und transportsicher um das Frontcover wickeln. Dank seiner kompakten Abmessungen kann das gesamte Gerät leicht transportiert und überall verstaut werden – ob im Regal oder im Kofferraum. Ein höhenverstellbarer Teleskopgriff sorgt für noch mehr Komfort beim Arbeiten. Zur Ausstattung gehören außerdem eine Quick Connect-Pistole, ein 8-Meter-Hochdruckschlauch, ein Vario Power-Strahlrohr (VPS), ein Dreckfräser und ein Wasserfilter. Der K 5 Classic-Hochdruckreiniger mit Universalmotor und einer Flächenleistung von 40 m²/h eignet sich ideal für den regelmäßigen Einsatz bei mittelstarkem Schmutz.
Merkmale und Vorteile
Schlauchaufbewahrung über FrontcoverDer Schlauch kann bequem über das Frontcover gehängt werden.
TeleskopgriffDer Aluminium-Teleskopgriff lässt sich für den Transport ausziehen und zur Verstauung wieder zurückschieben.
ReinigungsmitteleinsatzAnsaugschlauch für die Verwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Integrierte Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Bequeme und platzsparende Verstauung der Zubehöre.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Fördermenge (l/h)
|max. 500
|Flächenleistung (m²/h)
|40
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|2,1
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|188 x 252 x 445
Lieferumfang
- Hochdruckpistole: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 8 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugung
- Teleskopgriff
- Pumpenmaterial: Aluminium
- Integrierter Wasserfilter
- Wasseransaugung
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Flächen rund um Haus und Garten
- Motorräder und -roller
- Kleinwagen
- Außentreppen
- Mittelklassewagen und Kombis
- Garten- und Steinmauern
- Fassade
Zubehör
Reinigungsmittel
