Der Hochdruckreiniger K 7 Comfort Premium ist ideal für die Entfernung starker Verschmutzungen an Haus und Auto geeignet. Der wassergekühlte und dadurch langlebige Motor ist für häufige Reinigungseinsätze ausgelegt und garantiert zuverlässige Leistung. Während die integrierte Schlauchtrommel mit PremiumFlex-Schlauch Komfort und große Flexibilität bietet. Ergänzend reduziert die G 180 Q COMFORT!Hold™ Pistole den Haltedruck spürbar, was ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht, und dank Quick Connect-System lässt sich der Hochdruckschlauch schnell und problemlos anschließen. Das innovative 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr vereint 4 verschiedene Strahlbilder, die sich bequem durch Drehen des Strahlrohrkopfs einstellen lassen. Zusätzlich bietet das 2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept Komfort und perfekte Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendung. Neben dem Kabel lassen sich auch die Zubehöre einfach am Gerät verstauen, und der Teleskopgriff und die Räder mit Weichkomponentenoberfläche ermöglichen den einfachen Transport. Für die bestmögliche Unterstützung bei der Anwendung bietet die Kärcher Home & Garden App einen integrierten Anwendungsberater sowie nützliche Tipps und Tricks.