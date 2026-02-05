K 4 FJ Home
Der K 4 FJ Home ist ideal für die regelmäßige Reinigung bei mittelstarken Verschmutzungen an Autos sowie Wegen und Flächen rund ums Haus. Inkl. Home Kit & Schaumdüse.
Der Hochdruckreiniger K 4 FJ Home ist der ideale Partner für regelmäßige Reinigungseinsätze bei mittleren Verschmutzungen wie zum Beispiel an Fahrzeugen und auf mittelgroßen Flächen rund ums Haus. Zur Geräteausstattung gehören eine Pistole, ein 6 Meter langer Hochdruckschlauch, ein Vario Power-Strahlrohr (VPS), ein Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl gegen hartnäckigste Verschmutzungen sowie ein zuverlässiger Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen. Der Druck lässt sich bequem am VPS durch einfaches Drehen verstellen und sorgt dadurch für eine besonders zielgerichtete und oberflächenfreundliche Reinigung. Der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl ist auch bei hartnäckigem Schmutz ein Garant für kompromisslosen Reinigungserfolg. Das Home Kit gewährleistet eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen rund ums Haus und beinhaltet den Flächenreiniger T 5 und 1 l Reinigungsmittel Stein- und Fassadenreiniger. Inkl. zusätzlicher Schaumdüse und 1 l Car Shampoo für höchste Schmutzlösekraft. Alle enthaltenen Zubehöre können einfach direkt am Gerät verstaut werden.
Merkmale und Vorteile
Sauber aufgeräumtSchlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel platzsparend und ordentlich verstauen.
Integrierter Reinigungsmittel-AnsaugschlauchBequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Große RäderFür den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen. Einfach zu manövrieren.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar)
|20 - max. 130
|Fördermenge (l/h)
|max. 420
|Flächenleistung (m²/h)
|30
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (W)
|1800
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5,7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|302 x 346 x 872
Lieferumfang
- Home Kit: Flächenreiniger T 5, Stein- und Fassadenreiniger, 3in1, 1 l
- Strahlrohrverlängerung
- Schaumdüse: 0.3 l
- Reinigungsmittel: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
- Hochdruckpistole: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 6 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugung
- Integrierter Wasserfilter
Zubehör
Reinigungsmittel
K 4 FJ Home Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.