Der Hochdruckreiniger K 4 FJ Home ist der ideale Partner für regelmäßige Reinigungseinsätze bei mittleren Verschmutzungen wie zum Beispiel an Fahrzeugen und auf mittelgroßen Flächen rund ums Haus. Zur Geräteausstattung gehören eine Pistole, ein 6 Meter langer Hochdruckschlauch, ein Vario Power-Strahlrohr (VPS), ein Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl gegen hartnäckigste Verschmutzungen sowie ein zuverlässiger Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen. Der Druck lässt sich bequem am VPS durch einfaches Drehen verstellen und sorgt dadurch für eine besonders zielgerichtete und oberflächenfreundliche Reinigung. Der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl ist auch bei hartnäckigem Schmutz ein Garant für kompromisslosen Reinigungserfolg. Das Home Kit gewährleistet eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen rund ums Haus und beinhaltet den Flächenreiniger T 5 und 1 l Reinigungsmittel Stein- und Fassadenreiniger. Inkl. zusätzlicher Schaumdüse und 1 l Car Shampoo für höchste Schmutzlösekraft. Alle enthaltenen Zubehöre können einfach direkt am Gerät verstaut werden.