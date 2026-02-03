Der Hochdruckreiniger K 7 Comfort Premium Home ist ideal für die Entfernung starker Verschmutzungen an Haus und Auto geeignet. Der wassergekühlte und dadurch langlebige Motor ist für häufige Reinigungseinsätze ausgelegt und garantiert zuverlässige Leistung. Während die integrierte Schlauchtrommel mit PremiumFlex-Schlauch Komfort und große Flexibilität bietet. Die G 180 Q COMFORT!Hold™ Pistole reduziert den Haltedruck spürbar, was ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Dank Quick Connect-System lässt sich der Hochdruckschlauch schnell und problemlos anschließen. Das innovative 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr vereint 4 Strahlbilder, die sich bequem durch Drehen des Strahlrohrkopfs einstellen lassen. Inklusive Home Kit mit Flächenreiniger T 7 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger. Zusätzlich bietet das 2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept Komfort und perfekte Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendung. Neben dem Kabel lassen sich auch die Zubehöre einfach am Gerät verstauen, und der Teleskopgriff und die Räder mit Weichkomponentenoberfläche ermöglichen den einfachen Transport. Unterstützung bietet die Kärcher Home & Garden App mit Anwendungsberater nützlichen Tipps und Tricks.