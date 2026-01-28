Starke Leistung trifft auf lange Lebensdauer: Der K 5 WCM Premium mit seinem kraftvollen, wassergekühlten Motor beseitigt Schmutz im Handumdrehen. Mit den enthaltenen Strahlrohren lassen sich Wege, Terrassen und Autos bedarfsgerecht reinigen. Der Druck lässt sich dabei bequem am Vario Power-Strahlrohr (VPS) durch einfaches Drehen verstellen – für eine besonders zielgerichtete und oberflächenfreundliche Reinigung. Weitere tolle Features sind der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl, die integrierte Schlauchtrommel für eine praktische Verstauung direkt am Gerät sowie ein eingebauter Wasserfilter, der die Pumpe zuverlässig vor Schmutzpartikeln schützt.