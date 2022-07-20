Terrassenplatten sauber machen: Flecken und Verfärbungen entfernen

Verschütteter Rotwein, Soßenflecken rund um den Tisch oder Fettspritzer unter dem Grill ‒ wenn nach ausgelassenen Sommernächten auf der Terrasse Flecken zurückgeblieben sind, ist rasches Handeln erforderlich. Denn vor allem bei Terrassenplatten mit poröser Oberfläche ziehen Flüssigkeiten schnell ein und führen zu Verfärbungen, die sich im Nachhinein nur noch schwer entfernen lassen. Insbesondere Fette und Öle hinterlassen hartnäckige Flecken auf Beton oder Steinböden. Abhilfe schaffen hier Reinigungsmittel für Steinflächen oder spezielle Betonreiniger. Dabei unterscheidet man Reinigungsmittel, die pur aufgetragen werden, und solche, die verdünnt werden müssen. Bei letzteren ist wichtig, das korrekte Mischverhältnis einzuhalten. Das Reinigungsmittel wird auf die betroffenen Stellen aufgetragen und sollte etwa 2 bis 5 Minuten einwirken. Danach spült man die Stellen mit klarem Wasser ab. Alternativ lässt sich die Terrasse auch mit Hausmitteln reinigen. Man kann zum Beispiel in warmem Wasser aufgelöste Schmierseife verwenden oder selbst ein Reinigungsmittel herstellen. Dafür benötigt man lediglich etwas Stärke, Soda oder Essig. Bevor man sich jedoch ans Werk macht, ist es ratsam, das Reinigungsmittel an einer unauffälligen Stelle der Terrasse zu testen. Verfärbt sich das Material, sollte man lieber auf professionelle Hilfs- und Reinigungsmittel setzen.

Sofern Hausmittel für den eigenen Anwendungszweck in Frage kommen, wird wie folgt vorgegangen: Zunächst werden sie in Wasser aufgelöst und großzügig über die Terrassenoberfläche verteilt. Essig kann pur oder im Verhältnis 1:1 mit Wasser aufgetragen werden. Bei Soda und Stärke löst man je nach Verschmutzungsgrad 1 bis 5 Esslöffel in 10 Litern Wasser auf. Das Gemisch muss nun für 15 bis 20 Minuten einwirken. Im Anschluss wird die Terrasse mit einem handelsüblichen Schrubber bearbeitet und abschließend mit klarem Wasser abgespült.