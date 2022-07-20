Holzterrasse reinigen: So geht’s schnell und einfach
Eine Terrasse bietet vor allem im Sommer viele Vorzüge – als Rückzugsort zum Entspannen und Sonne tanken oder um in geselliger Runde beisammen zu sitzen und die gemeinsame Zeit zu genießen. Besonders beliebt sind Holzterrassen, da sie eine warme Natürlichkeit ausstrahlen und den Außenbereich zum gemütlichen Outdoor-Wohnzimmer machen. Der Nachteil am Naturmaterial Holz: Im Gegensatz zu Beton oder Stein ist es je nach Sorte recht empfindlich. Um lange an ihnen Freude zu haben, ist es daher wichtig, Terrassendielen regelmäßig zu reinigen und zu pflegen.
Wann sollte die Holzterrasse gereinigt werden?
Egal, ob es sich um Holz-, Stein- oder Betonterrassen handelt – jeder Außenbereich ist den natürlichen Witterungsverhältnissen ausgesetzt: Wind, Regen und starke Sonneneinstrahlung können einer Holzterrasse ganz schön zu schaffen machen. Besonders die anhaltende Feuchtigkeit in den Herbst- und Wintermonaten kann das Holz massiv angreifen und porös werden lassen. Hinzu kommen Abnutzungserscheinungen, wenn im Sommer auf der Holzterrasse gegessen, gefeiert und gelebt wird. Die Folge sind Kratzer, Risse, Flecken und Verfärbungen auf dem Holz.
Wann ist nun aber der beste Zeitpunkt, eine Holzterrasse zu säubern? Es empfiehlt sich, zweimal im Jahr eine Grundreinigung vorzunehmen: zum Start der Gartensaison im Frühling und im Herbst, um den Garten winterfest zu machen. Die Reinigung und Pflege der Holzterrasse sollte immer bei trockenem Wetter stattfinden, damit die Dielen nach der Säuberung gut durchtrocknen können.
Warum sollte man eine Holzterrasse regelmäßig reinigen?
Für eine regelmäßige Reinigung der Terrasse sprechen mehrere Gründe:
- Eine Vergrauung wird reduziert oder gänzlich vermieden
- Die Terrasse behält ihr dekoratives Aussehen
- Grünbeläge wie Moos werden entfernt
- Auf dem Holz entstehen keine rutschigen Stellen
- Es gibt keine Staunässe bzw. Feuchtnester durch herumliegenden Schmutz
- Schädigende Pilze können sich nicht vermehren
Holzterrasse nicht ohne Vorbereitung reinigen
Bevor es losgeht, sollten alle Gartenmöbel und Pflanzkübel entfernt werden, um jeden Winkel der Terrasse ungehindert erreichen zu können. Jetzt kann der gesamte Außenbereich mit dem Besen von groben Verschmutzungen befreit werden. Um besonders schnell und effektiv herabgefallenes Laub zu entfernen, lassen sich Akku-Laubbläser und -sauger verwenden. Erst wenn der Boden nach der Reinigung gut durchgetrocknet ist, sollten die Gartenmöbel wieder aufgestellt werden. Die Trocknungszeit kann man gut nutzen, um auch die Gartenmöbel zu reinigen.
Wie sollte man den Außenbereich am besten reinigen?
Wie die Holzterrasse gereinigt werden sollte, hängt immer vom Grad der Verschmutzung ab. Hat sich lediglich Laub oder etwas Grünbelag angesammelt, lässt sie sich in der Regel schnell und einfach per Hand reinigen. Dazu werden keine besonderen Reinigungsmittel benötigt – ein Besen mit kräftigen Borsten, eine Handbürste oder ein handelsüblicher Schwamm, etwas warmes Wasser und Seife reichen meist vollkommen aus, um Verschmutzungen auf der Holzterrasse effektiv zu entfernen.
Bei hartnäckigen Ablagerungen wie starkem Grünbelag braucht es aber oft etwas mehr Mechanik – dann kann die Holzterrasse mit einer Maschine gereinigt werden. Besonders gut eignet sich dafür ein Terrassenreiniger mit Bürstenwalzen für Holzflächen. Er reinigt gleichzeitig schonend und kraftvoll und verbraucht dabei ein Minimum an Wasser: Zwei elektrisch angetriebene Bürstenwalzen lösen den Schmutz ohne manuellen Kraftaufwand. Die darüber angebrachten Wasserdüsen verstärken diesen Effekt und spülen gleichzeitig den Schmutz weg. Je nach Verschmutzungsgrad kann die Wasserzufuhr über ein Ventil manuell geregelt werden. Da der kraftvolle Motor zentral fixiert ist und die Bürsten somit bis an Ecken und Kanten herankommen, lässt sich beispielsweise auch Schmutz entlang von Hauswänden unkompliziert entfernen. Dank wechselbarer Bürsten können sowohl Holz- als auch glatte Steinoberflächen gereinigt werden.
Tipp
Um den Kraftaufwand beim Arbeiten mit dem Terrassenreiniger zu reduzieren, sollte das Gerät nicht zu steil, sondern in einem möglichst flachen Winkel zum Boden gehalten werden.
Mit dem Hochdruckreiniger die Terrasse reinigen
Um die Holzterrasse zu pflegen, kann man auch zum Hochdruckreiniger greifen. Aber Achtung: nur mit der richtigen Einstellung oder dem passenden Zubehör. Holz ist ein weiches Material und kann je nach Sorte und Verarbeitung recht empfindlich sein. Daher sollte die Wahl der Methode und des Zubehörs für die Reinigung gut durchdacht sein. Um sicher zu gehen, dass das richtige Vorgehen gewählt wurde, empfiehlt es sich daher immer, zuerst an einer unauffälligen Stelle zu testen. Bei der Einstellung des Hochdruckreinigers sollten Faktoren wie Verarbeitung, Lasierung und Zustand des Holzes berücksichtigt werden. Es gilt: Je empfindlicher das Material, desto geringer sollte der Druck sein.
So erfolgt die Reinigung der Holzterrasse mit Hochdruckreiniger, Reinigungsmittel und Powerschrubber:
Schritt 1: Reinigungsmittel auftragen
Grobe Verschmutzungen auf Terrassen lösen sich besonders gut, wenn mit Hilfe des Hochdruckreinigers, z. B. durch das Vario-Power Strahlrohr, im ersten Arbeitsschritt ein Holzreinigungsmittel auf die Oberfläche aufgetragen wird. Der 3-in-1 Holzreiniger reinigt nicht nur gründlich, sondern bietet auch einen UV-Schutz sowie eine natürliche Wachskomponente, die das Holz pflegt und vor Schmutz und Feuchtigkeit schützt. Die Oberfläche gleichmäßig mit Schaum benetzen und das Reinigungsmittel zwei bis fünf Minuten einwirken lassen.
Schritt 2: Terrasse schrubben
Um die Terrasse gründlich zu reinigen, zunächst die Flachstrahldüse entfernen und den Powerschrubber am Hochdruckreiniger anbringen. Der Einsatz des Schrubbers empfiehlt sich auf Holzterrassen besonders, weil die feinen Borsten bis in die Rillen der Oberfläche kommen. In der Bürste befinden sich außerdem drei Hochdruckdüsen, die die Reinigungsleistung des Schrubbers um ein Vielfaches verstärken. Den Powerschrubber nun unter ständiger Zugabe von Wasser gleichmäßig vor und zurück bewegen. Dabei immer in Faserrichtung schrubben, also längs – nicht quer – zum Holz.
Schritt 3: Reinigungsmittel erneut auftragen
Für einen länger anhaltenden Schutz kann der Holzreiniger 3-in-1 erneut aufgetragen werden. Dafür wieder das Strahlrohr am Hochdruckreiniger anbringen, das Reinigungsmittel mit der Flachstrahldüse gleichmäßig auf der Holzoberfläche aufbringen und einwirken lassen (siehe Schritt 1).
Schritt 4: Terrasse abspülen
Zum Schluss die Holzterrasse mit der Flachstrahldüse in Faserrichtung abspülen. Bei der Reinigung von Holzterrassen sollte ausschließlich mit der Flachstrahldüse gearbeitet werden, da Punktstrahl oder Dreckfräser mit einem größeren Druck auf das Holz wirken und es dabei beschädigen könnten. Dabei einen Abstand von 30 Zentimetern zur Bodenfläche einhalten, um eine ideale Spülwirkung zu erzielen. Die Terrasse anschließend trocknen lassen.
Besonders schonend und mit geringem Wasserdruck lassen sich Holzterrassen auch mit einem Flächenreiniger mit integrierter Spülfunktion reinigen.
Grobe Verschmutzungen entfernen und Terrasse entgrauen
Grobe Verschmutzungen durch Witterungseinflüsse und die alltägliche Nutzung der Terrasse lassen sich (fast) nicht verhindern. Mit der Zeit vergraut das Holz durch Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung oder es bilden sich Ablagerungen und Flecken. Um diese zu beseitigen, sollte die Holzterrasse zunächst kurz mit Wasser abgespritzt werden. Übrig gebliebene Verschmutzungen werden anschließend mit Besen oder Handbürste entfernt. Gegen die Graufärbung des Holzes gibt es im Handel spezielle Entgrauer. Das Mittel wird flächig auf das Holz aufgetragen und sollte mehrere Stunden einwirken, bevor es mit klarem Wasser abgespült wird.
Grünbelag entfernen
Feuchter Grünbelag macht die Holzterrasse zu einer rutschigen Angelegenheit. Durch die einziehende Feuchtigkeit und Festsetzung von Moos oder anderen Gewächsen wird das Holz zunehmend glatter. Um Unfällen vorzubeugen, sollte das Moos umgehend von der Holzterrasse entfernt werden. Hausmittel wie etwas warmes Wasser, Speisestärke und Waschsoda eignen sich dafür hervorragend. So lässt sich daraus eine Reinigungspaste gegen Grünbelag und zum Entfernen von Moos herstellen: Drei Esslöffel Speisestärke in circa 500 Milliliter warmes Wasser geben und gut umrühren, sodass sich die Stärke auflöst. Beim Anmischen der Paste unbedingt darauf achten, dass sich keine Klümpchen bilden. Anschließend das leicht sämige Gemisch mit 100 Gramm Soda in einen Topf geben, mit fünf Litern Wasser aufgießen und kurz auf dem Herd aufkochen.
Nun die Reinigungspaste auf das Holz auftragen und mit einem Schrubber oder einer Handbürste einarbeiten. Nach einigen Stunden Einwirkzeit sollte das Soda-Stärke-Gemisch mit einem Gartenschlauch von der Holzterrasse gründlich abgespritzt werden.
Holzterrasse und Dielen mit anderen Hausmitteln reinigen
Neben der Soda-Speisestärke-Mischung gibt es noch andere Hausmittel, um die Holzterrasse zu pflegen. Gegen einfache Verunreinigungen hilft zum Beispiel verdünntes Spülmittel. Dafür reichen wenige Tropfen eines handelsüblichen Spülmittels in Wasser gelöst aus. Einfach großzügig über die Dielen verteilen und sie dann mit einer Bürste oder einem borstigen Besen gründlich abschrubben. Abschließend die Terrasse mit klarem Wasser abspülen und schon ist der Außenbereich wieder sauber. Auch normale Schmierseife funktioniert: Seife unverdünnt auf die Holzterrasse auftragen, mit einer Bürste schrubben und anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen.
Holzterrasse mit passendem Öl pflegen
Um das Holz zu versiegeln und es damit vor erneuter Verschmutzung zu schützen, kann nach der Reinigung ein spezielles Holzschutzöl aufgetragen werden. Das Öl trägt nicht nur dazu bei, dass das Holz seine Farbe behält, sondern versiegelt auch Risse und Unebenheiten im Material. Außerdem schützt es gegen eindringende Feuchtigkeit. Bei einigen Holzreinigungsmitteln ist eine Pflegekomponente bereits enthalten, sodass keine nachträgliche Behandlung mit Öl mehr nötig ist.