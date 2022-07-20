Wie sollte man den Außenbereich am besten reinigen?

Wie die Holzterrasse gereinigt werden sollte, hängt immer vom Grad der Verschmutzung ab. Hat sich lediglich Laub oder etwas Grünbelag angesammelt, lässt sie sich in der Regel schnell und einfach per Hand reinigen. Dazu werden keine besonderen Reinigungsmittel benötigt – ein Besen mit kräftigen Borsten, eine Handbürste oder ein handelsüblicher Schwamm, etwas warmes Wasser und Seife reichen meist vollkommen aus, um Verschmutzungen auf der Holzterrasse effektiv zu entfernen.

Bei hartnäckigen Ablagerungen wie starkem Grünbelag braucht es aber oft etwas mehr Mechanik – dann kann die Holzterrasse mit einer Maschine gereinigt werden. Besonders gut eignet sich dafür ein Terrassenreiniger mit Bürstenwalzen für Holzflächen. Er reinigt gleichzeitig schonend und kraftvoll und verbraucht dabei ein Minimum an Wasser: Zwei elektrisch angetriebene Bürstenwalzen lösen den Schmutz ohne manuellen Kraftaufwand. Die darüber angebrachten Wasserdüsen verstärken diesen Effekt und spülen gleichzeitig den Schmutz weg. Je nach Verschmutzungsgrad kann die Wasserzufuhr über ein Ventil manuell geregelt werden. Da der kraftvolle Motor zentral fixiert ist und die Bürsten somit bis an Ecken und Kanten herankommen, lässt sich beispielsweise auch Schmutz entlang von Hauswänden unkompliziert entfernen. Dank wechselbarer Bürsten können sowohl Holz- als auch glatte Steinoberflächen gereinigt werden.