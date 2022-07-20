Was gilt es bei der Reinigung der Gartenmöbel zu beachten?

Bevor es darum geht, welche Hilfs- und Pflegemittel man zur Reinigung der Gartenmöbel parat haben sollte und worauf es bei der Pflege der verschiedenen Materialien ankommt, zunächst ein paar grundlegende Informationen.

Bei der Reinigung der Gartenmöbel geht es nicht nur darum, sie so zu putzen, dass sie wieder wie neu aussehen. Vor allem möchte man dadurch verhindern, dass hartnäckige Schmutzablagerungen wie Moos oder Pilzflechten das Material angreifen und so dessen Beständigkeit beeinträchtigt wird. Darum gilt die Faustregel: Lieber einmal mehr an die Gartenmöbelpflege denken – und dafür länger etwas von ihnen haben.

Zur Reinigung der Gartenmöbel kommen folgende Hilfs- und Pflegemittel in Frage: