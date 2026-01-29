Die rotierende Waschbürste WB 130 von Kärcher ist, in Kombination mit dem Wechselaufsatz Universal, besonders für Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff geeignet. Die kraftvolle Rotation sorgt für eine effektive und gründliche Reinigung. Die Waschbürste verfügt über einen Auslösehebel für einen einfachen und schnellen Aufsatzwechsel ohne Schmutzkontakt und sorgt zudem mit einer transparenten Haube für ein besonderes Reinigungserlebnis. Bei Bedarf kann zusätzlich Reinigungsmittel verwendet und mithilfe der am Hochdruckreiniger angeschlossenen Bürste aufgetragen werden. Die Waschbürste eignet sich für den Einsatz mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2 bis K 7. Die beiden separat erhältlichen Wechselaufsätze Car & Bike und Home & Garden sind speziell auf empfindliche oder unempfindliche Oberflächen abgestimmt.