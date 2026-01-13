Werden Sie zum Reinigungsexperten mit der Kärcher Home & Garden App: In Kombination mit dem Kärcher K 2 Power Control-Hochdruckreiniger erzielen Sie top Reinigungsergebnisse. Die App enthält den hilfreichen Anwendungsberater, der den Nutzer mit praktischen Tipps und Tricks für jede Reinigungsaufgabe unterstützt. Darüber hinaus bietet die App einen Rundumservice inklusive Infos zum Gerät, der Anwendung und dem Kärcher Serviceportal. Der Hochdruckreiniger ist mit einer Hochdruckpistole sowie 2 Strahlrohren mit Quick Connect-Anschluss ausgestattet. Die Druckstufe lässt sich direkt am Click Vario Power-Strahlrohr einstellen – für maximale Kontrolle bei jeder Reinigungsaufgabe. Zudem verfügt das Gerät über einen höhenverstellbaren Teleskopgriff für bequemes Ziehen und Verstauen, einen Ansaugschlauch für müheloses Aufbringen von Reinigungsmitteln, praktische Halterungen für Zubehöre, Hochdruckpistole und Kabel sowie einen 5-Meter-Schlauch.