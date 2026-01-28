Kompakt und leicht: Der K Mini ist Kärchers kleinster Hochdruckreiniger. Durch seine kompakte Größe und das geringe Gewicht ist er leicht zu transportieren und zu verstauen. Das kleine Kraftpaket eignet sich ideal für die schnelle und effiziente Reinigung von Balkonflächen, Garten- und Terrassenmöbeln sowie Fahrrädern und Kleinwagen. Die Handhabung ist dabei selbsterklärend: Mit nur wenigen Handgriffen können die Pistole, das Verlängerungsrohr und das Vario Power-Strahlrohr montiert werden. Der Hochdruckschlauch lässt sich dank Quick Connect-System schnell und einfach in das Gerät und die Pistole ein- und ausklicken. Der 5 Meter lange und extra dünne PremiumFlex-Hochdruckschlauch verhindert lästige Verknotungen und bietet maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit während des Reinigungsvorgangs. Ein abnehmbarer Zubehörbehälter ermöglicht das ordentliche Verstauen aller mitgelieferten Teile. Nach dem Reinigungsvorgang kann das Stromkabel um den Standfuß des Geräts gewickelt und mit einer Klammer fixiert werden. Aufgrund seiner geringen Größe lässt sich der K Mini platzsparend im Innen- und Außenbereich verstauen.