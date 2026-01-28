K Mini

Kärchers kleinster Hochdruckreiniger beseitigt Verschmutzungen im Handumdrehen und ist durch sein geringes Gewicht und die handliche Größe problemlos zu transportieren und zu verstauen. 

Kompakt und leicht: Der K Mini ist Kärchers kleinster Hochdruckreiniger. Durch seine kompakte Größe und das geringe Gewicht ist er leicht zu transportieren und zu verstauen. Das kleine Kraftpaket eignet sich ideal für die schnelle und effiziente Reinigung von Balkonflächen, Garten- und Terrassenmöbeln sowie Fahrrädern und Kleinwagen. Die Handhabung ist dabei selbsterklärend: Mit nur wenigen Handgriffen können die Pistole, das Verlängerungsrohr und das Vario Power-Strahlrohr montiert werden. Der Hochdruckschlauch lässt sich dank Quick Connect-System schnell und einfach in das Gerät und die Pistole ein- und ausklicken. Der 5 Meter lange und extra dünne PremiumFlex-Hochdruckschlauch verhindert lästige Verknotungen und bietet maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit während des Reinigungsvorgangs. Ein abnehmbarer Zubehörbehälter ermöglicht das ordentliche Verstauen aller mitgelieferten Teile. Nach dem Reinigungsvorgang kann das Stromkabel um den Standfuß des Geräts gewickelt und mit einer Klammer fixiert werden. Aufgrund seiner geringen Größe lässt sich der K Mini platzsparend im Innen- und Außenbereich verstauen.

Merkmale und Vorteile
Hochdruckreiniger K Mini: Kompaktes und leichtes Gerät
Kompaktes und leichtes Gerät
Platzsparend im Innen- und Außenbereich zu verstauen. Einfach zu transportieren für eine flexible Reinigung.
Hochdruckreiniger K Mini: Abnehmbarer Zubehörbehälter
Abnehmbarer Zubehörbehälter
Bequeme und platzsparende Verstauung der Zubehöre.
Hochdruckreiniger K Mini: Extra dünner PremiumFlex-Hochdruckschlauch
Extra dünner PremiumFlex-Hochdruckschlauch
Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten. Maximale Flexibilität während des Reinigungsvorgangs. 
Praktische Kabelaufwicklung
  • Einfaches und schnelles Auf- und Abwickeln des Stromkabels.
  • Saubere Fixierung des Stromkabels am Fuß des Geräts.
Quick Connect-System
  • Für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 220 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Druck (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
Fördermenge (l/h) max. 360
Flächenleistung (m²/h) 20
Zulauftemperatur (°C) max. 40
Anschlussleistung (W) 1400
Anschlusskabel (m) 5
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 3,9
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 5,8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 278 x 233 x 296

Lieferumfang

  • Strahlrohrverlängerung
  • Hochdruckpistole: G 110 Q Short
  • Vario Power Jet
  • HD-Schlauch: 5 m, PremiumFlex
  • Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"

Ausstattung

  • Geräteseitiges Quick Connect
  • Integrierter Wasserfilter
  • Kabelaufwicklung
Hochdruckreiniger K Mini
