K Mini
Kärchers kleinster Hochdruckreiniger beseitigt Verschmutzungen im Handumdrehen und ist durch sein geringes Gewicht und die handliche Größe problemlos zu transportieren und zu verstauen.
Kompakt und leicht: Der K Mini ist Kärchers kleinster Hochdruckreiniger. Durch seine kompakte Größe und das geringe Gewicht ist er leicht zu transportieren und zu verstauen. Das kleine Kraftpaket eignet sich ideal für die schnelle und effiziente Reinigung von Balkonflächen, Garten- und Terrassenmöbeln sowie Fahrrädern und Kleinwagen. Die Handhabung ist dabei selbsterklärend: Mit nur wenigen Handgriffen können die Pistole, das Verlängerungsrohr und das Vario Power-Strahlrohr montiert werden. Der Hochdruckschlauch lässt sich dank Quick Connect-System schnell und einfach in das Gerät und die Pistole ein- und ausklicken. Der 5 Meter lange und extra dünne PremiumFlex-Hochdruckschlauch verhindert lästige Verknotungen und bietet maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit während des Reinigungsvorgangs. Ein abnehmbarer Zubehörbehälter ermöglicht das ordentliche Verstauen aller mitgelieferten Teile. Nach dem Reinigungsvorgang kann das Stromkabel um den Standfuß des Geräts gewickelt und mit einer Klammer fixiert werden. Aufgrund seiner geringen Größe lässt sich der K Mini platzsparend im Innen- und Außenbereich verstauen.
Merkmale und Vorteile
Kompaktes und leichtes GerätPlatzsparend im Innen- und Außenbereich zu verstauen. Einfach zu transportieren für eine flexible Reinigung.
Abnehmbarer ZubehörbehälterBequeme und platzsparende Verstauung der Zubehöre.
Extra dünner PremiumFlex-HochdruckschlauchEinfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten. Maximale Flexibilität während des Reinigungsvorgangs.
Praktische Kabelaufwicklung
- Einfaches und schnelles Auf- und Abwickeln des Stromkabels.
- Saubere Fixierung des Stromkabels am Fuß des Geräts.
Quick Connect-System
- Für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Fördermenge (l/h)
|max. 360
|Flächenleistung (m²/h)
|20
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (W)
|1400
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3,9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|278 x 233 x 296
Lieferumfang
- Strahlrohrverlängerung
- Hochdruckpistole: G 110 Q Short
- Vario Power Jet
- HD-Schlauch: 5 m, PremiumFlex
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Integrierter Wasserfilter
- Kabelaufwicklung