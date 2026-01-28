Damit gehören Verschmutzungen auf Fahrzeugen, Treppen, Gartenwerkzeugen und -möbeln der Vergangenheit an: Der Hochdruckreiniger K 2 Premium FJ mit Einfachstrahlrohr und Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl eignet sich hervorragend für alle gelegentlichen Reinigungsaufgaben rund um Haus und Hof. Mit seinen leichtgängigen Rädern kann der K 2 Premium FJ bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden. Für weiteren Komfort sorgt das Quick Connect-System: Durch die Schnellkupplung wird der 4 Meter lange Hochdruckschlauch einfach in Gerät und Pistole ein- und ausgeklickt. Alle mitgelieferten Zubehöre lassen sich am K 2 Premium FJ leicht verstauen. Inkl. Schaumdüse für gut haftenden Schaum und höchste Schmutzlösekraft.