K 2 Premium FJ

Sagen Sie Verschmutzungen „goodbye“: Mit dem Hochdruckreiniger K 2 Premium FJ halten Sie Ihr Haus, rund um die Gartenmöbel und kleineren Gartenflächen, sauber. Inkl. Schaumdüse.

Damit gehören Verschmutzungen auf Fahrzeugen, Treppen, Gartenwerkzeugen und -möbeln der Vergangenheit an: Der Hochdruckreiniger K 2 Premium FJ mit Einfachstrahlrohr und Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl eignet sich hervorragend für alle gelegentlichen Reinigungsaufgaben rund um Haus und Hof. Mit seinen leichtgängigen Rädern kann der K 2 Premium FJ bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden. Für weiteren Komfort sorgt das Quick Connect-System: Durch die Schnellkupplung wird der 4 Meter lange Hochdruckschlauch einfach in Gerät und Pistole ein- und ausgeklickt. Alle mitgelieferten Zubehöre lassen sich am K 2 Premium FJ leicht verstauen. Inkl. Schaumdüse für gut haftenden Schaum und höchste Schmutzlösekraft.

Merkmale und Vorteile
Hochdruckreiniger K 2 Premium FJ: Sauber aufgeräumt
Sauber aufgeräumt
Schlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel platzsparend und ordentlich verstauen.
Hochdruckreiniger K 2 Premium FJ: Große Räder
Große Räder
Für den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen. Einfach zu manövrieren.
Hochdruckreiniger K 2 Premium FJ: Quick Connect-System
Quick Connect-System
Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Spezifikationen

Technische Daten

Stromart (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Druck (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Fördermenge (l/h) max. 360
Flächenleistung (m²/h) 20
Zulauftemperatur (°C) max. 40
Anschlussleistung (kW) 1,4
Anschlusskabel (m) 5
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 4,2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 6,5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 242 x 285 x 790

Lieferumfang

  • Schaumdüse: 0.3 l
  • Reinigungsmittel: Autoshampoo gebrauchsfertig RM 562
  • Hochdruckpistole: G 120 Q
  • 1-fach-Strahlrohr
  • Dreckfräser
  • HD-Schlauch: 4 m
  • Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"

Ausstattung

  • Geräteseitiges Quick Connect
  • Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
  • Integrierter Wasserfilter
Hochdruckreiniger K 2 Premium FJ
Zubehör
Reinigungsmittel