K 2 Battery Set
Inklusive 36-V-Wechselakku und Ladegerät: der leistungsstarke Akku-Hochdruckreiniger K 2 Battery für vielseitige, flexible Einsätze ohne Stromanschluss.
Keinen Stromanschluss zur Verfügung? Kein Problem! Mit den neuen Akkugeräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform ist das Reinigen jetzt flexibel möglich. Egal ob Gartenmöbel, Mülltonnen, kleinere Autos oder Boote – der Akku-Hochdruckreiniger K 2 Battery ist für alle kleineren Reinigungsaufgaben rund ums Haus bestens geeignet. Dank Standard-, Boost- und Reinigungsmittel-Modus lassen sich die verschiedenen Reinigungsobjekte mit genau dem richtigen Druck bearbeiten. Die einzelnen Druckstufen können bequem durch einen Wechsel des Strahlrohrs eingestellt werden. Für noch mehr Flexibilität kann ein Kärcher Ansaugschlauch zur Wasseransaugung aus alternativen Wasserquellen verwendet werden. Dank der innovativen Real Time Technology gibt das LCD-Display des Akkus jederzeit Aufschluss über die Akkukapazität. Die Akkukapazität wird beim Arbeiten und Laden in Minuten sowie bei der Aufbewahrung in Prozent angegeben. Der langlebige und leistungsstarke Lithium-Ionen-Wechselakku sowie das Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten und kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform.
Merkmale und Vorteile
36 V Kärcher Battery Power-WechselakkuReal Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
Hochdruckpistole mit DruckstufenanzeigeVerschiedene Strahlrohre ermöglichen 3 Druckstufen für die optimale Reinigung unterschiedlicher Oberflächen. Die Anzeige auf der Hochdruckpistole ermöglicht die einfache Kontrolle der gewählten Druckstufe.
WasseransaugungKompatibel mit dem Kärcher Ansaugschlauch für die von einem Wasseranschluss unabhängige Reinigung. Der Ansaugschlauch kann separat erworben werden.
Reinigungsmitteleinsatz
- Ansaugschlauch für die Verwendung von Reinigungsmitteln.
- Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Der Schlauch, die Strahlrohre und die Pistole lassen sich platzsparend und ordentlich verstauen.
Quick Connect-System
- Für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Druck (bar)
|max. 110
|Druckbereich
|Hochdruck
|Fördermenge (l/h)
|340
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|36
|Kapazität (Ah)
|5
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|14 (5,0 Ah)
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (h)
|9
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|8,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|245 x 303 x 629
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 36 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)
- Hochdruckpistole: G 120 Q Boost
- 1-fach-Strahlrohr
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 4 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
- Integrierter Wasserfilter
Anwendungsgebiete
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Terrasse
- Kleinwagen
- Motorräder und -roller
- Fahrräder
- Boote
- Mülltonnen
- Gartenspielzeug
K 2 Battery Set Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.