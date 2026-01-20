Keinen Stromanschluss zur Verfügung? Kein Problem! Mit den neuen Akkugeräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform ist das Reinigen jetzt flexibel möglich. Egal ob Gartenmöbel, Mülltonnen, kleinere Autos oder Boote – der Akku-Hochdruckreiniger K 2 Battery ist für alle kleineren Reinigungsaufgaben rund ums Haus bestens geeignet. Dank Standard-, Boost- und Reinigungsmittel-Modus lassen sich die verschiedenen Reinigungsobjekte mit genau dem richtigen Druck bearbeiten. Die einzelnen Druckstufen können bequem durch einen Wechsel des Strahlrohrs eingestellt werden. Für noch mehr Flexibilität kann ein Kärcher Ansaugschlauch zur Wasseransaugung aus alternativen Wasserquellen verwendet werden. Dank der innovativen Real Time Technology gibt das LCD-Display des Akkus jederzeit Aufschluss über die Akkukapazität. Die Akkukapazität wird beim Arbeiten und Laden in Minuten sowie bei der Aufbewahrung in Prozent angegeben. Der langlebige und leistungsstarke Lithium-Ionen-Wechselakku sowie das Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten und kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform.