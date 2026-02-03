Die Kärcher Home & Garden App macht jeden Nutzer zum Reinigungsexperten – und ermöglicht ein noch gründlicheres Reinigungsergebnis mit dem Kärcher K 2 Power Control-Hochdruckreiniger. Die App enthält den hilfreichen Anwendungsberater, der den Nutzer mit praktischen Tipps und Tricks für jede Reinigungsaufgabe unterstützt und einen Rundumservice inklusive Infos zum Gerät, der Anwendung und dem Kärcher Serviceportal. Das Gerät ist mit einer Hochdruckpistole sowie 2 Strahlrohren mit Quick Connect-Anschluss ausgestattet. Die Druckstufe lässt sich am Vario Power-Strahlrohr einstellen – für maximale Kontrolle bei jeder Reinigungsaufgabe. Der höhenverstellbare Teleskopgriff ermöglicht bequemes Ziehen und Verstauen, einen Ansaugschlauch für müheloses Aufbringen von Reinigungsmitteln, praktische Halterungen für Zubehöre, Hochdruckpistole und Kabel sowie einen 5-Meter-Schlauch. Das Car & Home-Kit ermöglicht eine effektive Fahrzeugreinigung und eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen. Es beinhaltet eine Waschbürste zum Lösen des Grauschleiers, eine Schaumdüse für gut haftenden Schaum sowie 500 ml Autoshampoo, den Flächenreiniger T 1 und 500 ml Reinigungsmittel Patio & Deck.