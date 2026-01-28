Glänzt auch ohne Stromanschluss: der akkubetriebene Hochdruckreiniger für vielseitige Anwendungsgebiete wie kleinere Autos, Boote, Gartenmöbel, Mülltonnen und weitere kleinere Reinigungsaufgaben rund ums Haus. Dank Standard-, Boost- und Reinigungsmittel-Modus lassen sich die verschiedenen Reinigungsobjekte mit genau dem richtigen Druck bearbeiten. Auf dem analogen Display der Hochdruckpistole wird der gewählte Modus während der Reinigung dauerhaft angezeigt. Die einzelnen Druckstufen können bequem durch den Wechsel des Strahlrohrs eingestellt werden. Das Gerät ist kompatibel mit dem 36 V / 5,0 Ah Li-Ion Wechselakku aus der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform. Akku und Ladegerät sind als Sonderzubehör separat erhältlich. Zudem kann ein Kärcher Ansaugschlauch angeschlossen werden, um Wasser aus alternativen Wasserquellen anzusaugen.