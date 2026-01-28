K 2 Universal Edition Home
Der Hochdruckreiniger K 2 Universal Edition Home beseitigt zuverlässig leichte Verschmutzungen bei gelegentlichen Einsätzen rund ums Haus.
Der Hochdruckreiniger K 2 Universal Edition Home mit Dreckfräser macht vermooste Treppen, verwitterte Mauern und schmutzige Gartenwerkzeuge blitzschnell blitzblank. Das kompakte Gerät eignet sich hervorragend für alle gelegentlichen Reinigungsaufgaben rund um Haus und Hof. So einfach geht sauber. Auch bei größeren Flächen: Die blitzen nach einer Behandlung mit dem Flächenreiniger T-Racer, der für spritzfreie Sauberkeit sorgt, in Verbindung mit dem Reinigungsmittel Patio & Deck (0,5 l) – ebenfalls inklusive. Mit seinem geringen Gewicht und dem eingebauten, handlichen Tragegriff kann der K 2 Universal Edition Home bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden. Für weiteren Komfort sorgt das Quick Connect-System, durch die Schnellkupplung wird der 3 Meter lange Hochdruckschlauch einfach in Gerät und Pistole ein- und ausgeklinkt. Zubehöre lassen sich am K 2 Universal Edition Home leicht verstauen. Dafür sorgen durchdachte Halterungen am Gerät. So ist auch das Stromkabel in der integrierten Kabeltasche ordentlich aufgeräumt.
Merkmale und Vorteile
Integrierte KabeltascheDas Stromkabel lässt sich platzsparend und ordentlich verstauen.
Komfortable ZubehöraufbewahrungDer Hochdruckschlauch, das Strahlrohr und die Pistole lassen sich bequem am Gerät verstauen.
ReinigungsmitteleinsatzAnsaugschlauch für die Verwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Quick Connect-System
- Für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklinken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole.
Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Das Gerät lässt sich einfach tragen und transportieren.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar/MPa)
|110 / 11
|Fördermenge (l/h)
|max. 360
|Flächenleistung (m²/h)
|20
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|1,4
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|182 x 280 x 390
Lieferumfang
- Home Kit: Flächenreiniger T 1, Reinigungsmittel Patio & Deck, 0,5 l
- Hochdruckpistole: G 120 Q
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 3 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Integrierter Wasserfilter
Anwendungsgebiete
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
K 2 Universal Edition Home Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.