Der Hochdruckreiniger K 2 Universal Edition Home mit Dreckfräser macht vermooste Treppen, verwitterte Mauern und schmutzige Gartenwerkzeuge blitzschnell blitzblank. Das kompakte Gerät eignet sich hervorragend für alle gelegentlichen Reinigungsaufgaben rund um Haus und Hof. So einfach geht sauber. Auch bei größeren Flächen: Die blitzen nach einer Behandlung mit dem Flächenreiniger T-Racer, der für spritzfreie Sauberkeit sorgt, in Verbindung mit dem Reinigungsmittel Patio & Deck (0,5 l) – ebenfalls inklusive. Mit seinem geringen Gewicht und dem eingebauten, handlichen Tragegriff kann der K 2 Universal Edition Home bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden. Für weiteren Komfort sorgt das Quick Connect-System, durch die Schnellkupplung wird der 3 Meter lange Hochdruckschlauch einfach in Gerät und Pistole ein- und ausgeklinkt. Zubehöre lassen sich am K 2 Universal Edition Home leicht verstauen. Dafür sorgen durchdachte Halterungen am Gerät. So ist auch das Stromkabel in der integrierten Kabeltasche ordentlich aufgeräumt.