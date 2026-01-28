K 3 FJ
Auf den Hochdruckreiniger K 3 FJ ist Verlass: Der starke Helfer ist ideal für leichte Verschmutzungen auf kleinen Gartenflächen und Terrassen, Gartenmöbeln, Autos & Co. Inkl. Schaumdüse.
Mit dem Hochdruckreiniger K 3 FJ sind Verschmutzungen passé. Inkl. Schaumdüse für gut haftenden Schaum und höchste Schmutzlösekraft und 500 ml Car Shampoo. Durch einen 6 Meter langen Hochdruckschlauch eignet sich der Reiniger bestens für gelegentliche Einsätze rund ums Haus und sorgt von kleineren Gartenflächen und Terrassen über Gartenmöbeln bis zu Autos für glänzende Oberflächen. Dank Vario Power-Strahlrohr (VPS) lässt sich der Wasserdruck durch einfaches Drehen kinderleicht regulieren und auf die jeweilige Oberfläche abstimmen. Der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl löst selbst hartnäckigsten Schmutz und die Pumpe wird durch einen Wasserfilter geschützt – für eine lange Lebensdauer. Mit seinen leichtgängigen Rädern kann der Hochdruckreiniger K 3 FJ bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden.
Merkmale und Vorteile
Quick Connect-SystemDer Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Sauber aufgeräumtSchlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel platzsparend und ordentlich verstauen.
Große RäderFür den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen. Einfach zu manövrieren.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Fördermenge (l/h)
|max. 380
|Flächenleistung (m²/h)
|25
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|1,6
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|242 x 285 x 805
Lieferumfang
- Schaumdüse: 0.3 l
- Reinigungsmittel: Autoshampoo gebrauchsfertig RM 562
- Hochdruckpistole: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 6 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
- Integrierter Wasserfilter