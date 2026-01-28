Mit dem Hochdruckreiniger K 3 FJ sind Verschmutzungen passé. Inkl. Schaumdüse für gut haftenden Schaum und höchste Schmutzlösekraft und 500 ml Car Shampoo. Durch einen 6 Meter langen Hochdruckschlauch eignet sich der Reiniger bestens für gelegentliche Einsätze rund ums Haus und sorgt von kleineren Gartenflächen und Terrassen über Gartenmöbeln bis zu Autos für glänzende Oberflächen. Dank Vario Power-Strahlrohr (VPS) lässt sich der Wasserdruck durch einfaches Drehen kinderleicht regulieren und auf die jeweilige Oberfläche abstimmen. Der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl löst selbst hartnäckigsten Schmutz und die Pumpe wird durch einen Wasserfilter geschützt – für eine lange Lebensdauer. Mit seinen leichtgängigen Rädern kann der Hochdruckreiniger K 3 FJ bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden.