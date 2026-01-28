K 3 Classic Car
Überzeugt besonders bei leichteren Verschmutzungen: Der kompakte und platzsparende Hochdruckreiniger K 3 Classic Car mit Teleskopgriff überzeugt bei Reinigungsarbeiten rund ums Auto.
Kompaktes Design trifft auf volle Leistungsfähigkeit eines Hochdruckreinigers: Der K 3 Classic Car überzeugt auf ganzer Linie. Das extra Car Kit ermöglicht eine besonders effektive Fahrzeugreinigung und beinhaltet eine Waschbürste zum Lösen des Grauschleiers, eine Schaumdüse für gut haftenden Schaum und höchste Schmutzlösekraft sowie 500 Milliliter Autoshampoo. Sein Aluminium-Teleskopgriff gewährleistet zudem eine platzsparende Verstauung sowie hohe Mobilität und Flexibilität. Ausgestattet mit Pistole inklusive Quick Connect, 6 Meter Hochdruckschlauch, Vario Power-Strahlrohr, Dreckfräser und Wasserfilter ist der K 3 Classic Car ideal für gelegentliche Einsätze und leichtere Verschmutzungen an Gartenmöbeln und -geräten, Fahrrädern und rund ums Haus geeignet. Die Flächenleistung beträgt 25 m²/h.
Merkmale und Vorteile
Schlauchaufbewahrung über FrontcoverDer Schlauch kann bequem über das Frontcover gehängt werden.
TeleskopgriffDer Aluminium-Teleskopgriff lässt sich für den Transport ausziehen und zur Verstauung wieder zurückschieben.
ReinigungsmitteleinsatzAnsaugschlauch für die Verwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Integrierte Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Strahlrohre sind immer griffbereit und nach getaner Arbeit lässt sich alles platzsparend am Gerät verstauen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Fördermenge (l/h)
|380
|Flächenleistung (m²/h)
|25
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|1,6
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6,9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|264 x 256 x 450
Lieferumfang
- Car Kit: Waschbürste, Schaumdüse, Reinigungsmittel Autoshampoo, 0,5 l
- Hochdruckpistole: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 6 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugung
- Teleskopgriff
- Integrierter Wasserfilter
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Flächen rund um Haus und Garten
- Motorräder und -roller