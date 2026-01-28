Kompaktes Design trifft auf volle Leistungsfähigkeit eines Hochdruckreinigers: Der K 3 Classic Car überzeugt auf ganzer Linie. Das extra Car Kit ermöglicht eine besonders effektive Fahrzeugreinigung und beinhaltet eine Waschbürste zum Lösen des Grauschleiers, eine Schaumdüse für gut haftenden Schaum und höchste Schmutzlösekraft sowie 500 Milliliter Autoshampoo. Sein Aluminium-Teleskopgriff gewährleistet zudem eine platzsparende Verstauung sowie hohe Mobilität und Flexibilität. Ausgestattet mit Pistole inklusive Quick Connect, 6 Meter Hochdruckschlauch, Vario Power-Strahlrohr, Dreckfräser und Wasserfilter ist der K 3 Classic Car ideal für gelegentliche Einsätze und leichtere Verschmutzungen an Gartenmöbeln und -geräten, Fahrrädern und rund ums Haus geeignet. Die Flächenleistung beträgt 25 m²/h.