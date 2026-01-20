K 3 Classic

Der K 3 Classic mit Teleskopgriff überzeugt besonders bei leichteren Verschmutzungen rund ums Haus. Dabei ist er zudem besonders kompakt, leicht zu transportieren und gut zu verstauen.

Der K 3 Classic überzeugt mit seinem kompakten Design und der vollen Leistungsfähigkeit eines Hochdruckreinigers. Sein Aluminium-Teleskopgriff gewährleistet zudem eine platzsparende Verstauung sowie hohe Mobilität und Flexibilität. Ausgestattet mit Pistole inklusive Quick Connect, 6 Meter Hochdruckschlauch, Vario Power-Strahlrohr, Dreckfräser und Wasserfilter ist der K 3 Classic ideal für gelegentliche Einsätze und leichtere Verschmutzungen an Gartenmöbeln und -geräten, Fahrrädern und rund ums Haus geeignet. Die Flächenleistung beträgt 25 m²/h.

Merkmale und Vorteile
Hochdruckreiniger K 3 Classic: Schlauchaufbewahrung über Frontcover
Schlauchaufbewahrung über Frontcover
Der Schlauch kann bequem über das Frontcover gehängt werden.
Hochdruckreiniger K 3 Classic: Teleskopgriff
Teleskopgriff
Der Aluminium-Teleskopgriff lässt sich für den Transport ausziehen und zur Verstauung wieder zurückschieben.
Hochdruckreiniger K 3 Classic: Reinigungsmitteleinsatz
Reinigungsmitteleinsatz
Ansaugschlauch für die Verwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Integrierte Zubehöraufbewahrung am Gerät
  • Strahlrohre sind immer griffbereit und nach getaner Arbeit lässt sich alles platzsparend am Gerät verstauen.
Spezifikationen

Technische Daten

Spannung (V) 220 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Druck (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Fördermenge (l/h) 380
Flächenleistung (m²/h) 25
Zulauftemperatur (°C) max. 40
Anschlussleistung (kW) 1,6
Anschlusskabel (m) 5
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 4,2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 5,9
Abmessungen (L × B × H) (mm) 264 x 256 x 450

Lieferumfang

  • Hochdruckpistole: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Dreckfräser
  • HD-Schlauch: 6 m
  • Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"

Ausstattung

  • Geräteseitiges Quick Connect
  • Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
  • Teleskopgriff
  • Integrierter Wasserfilter
Hochdruckreiniger K 3 Classic
Hochdruckreiniger K 3 Classic
Hochdruckreiniger K 3 Classic
Anwendungsgebiete
  • Fahrräder
  • Gartengeräte und -werkzeuge
  • Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
  • Flächen rund um Haus und Garten
  • Motorräder und -roller
Zubehör
Reinigungsmittel
K 3 Classic Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

HOME & GARDEN GERÄTE

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

PROFESSIONAL GERÄTE

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 