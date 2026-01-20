Der K 3 Classic überzeugt mit seinem kompakten Design und der vollen Leistungsfähigkeit eines Hochdruckreinigers. Sein Aluminium-Teleskopgriff gewährleistet zudem eine platzsparende Verstauung sowie hohe Mobilität und Flexibilität. Ausgestattet mit Pistole inklusive Quick Connect, 6 Meter Hochdruckschlauch, Vario Power-Strahlrohr, Dreckfräser und Wasserfilter ist der K 3 Classic ideal für gelegentliche Einsätze und leichtere Verschmutzungen an Gartenmöbeln und -geräten, Fahrrädern und rund ums Haus geeignet. Die Flächenleistung beträgt 25 m²/h.