Der Hochdruckreiniger K 2 Universal Edition mit Dreckfräser macht vermooste Treppen, verwitterte Mauern und schmutzige Gartenwerkzeuge blitzschnell blitzblank. Das kompakte Gerät eignet sich hervorragend für alle gelegentlichen Reinigungsaufgaben rund um Haus und Hof. Mit dem rotierenden Strahl des beiliegenden Dreckfräsers lassen sich auch hartnäckige Verschmutzungen entfernen. Mit seinem geringen Gewicht und dem eingebauten, handlichen Tragegriff kann der K 2 Universal Edition bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden. Für weiteren Komfort sorgt das Quick Connect-System, durch die Schnellkupplung wird der 3 Meter lange Hochdruckschlauch einfach in Gerät und Pistole ein- und ausgeklinkt. Alle mitgelieferten Zubehöre lassen sich am K 2 Universal Edition leicht verstauen. Dafür sorgen durchdachte Halterungen am Gerät. So ist auch das Stromkabel in der integrierten Kabeltasche ordentlich aufgeräumt.