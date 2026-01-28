K 2 Universal Edition
Der Hochdruckreiniger K 2 Universal Edition beseitigt zuverlässig leichte Verschmutzungen bei gelegentlichen Einsätzen rund ums Haus.
Der Hochdruckreiniger K 2 Universal Edition mit Dreckfräser macht vermooste Treppen, verwitterte Mauern und schmutzige Gartenwerkzeuge blitzschnell blitzblank. Das kompakte Gerät eignet sich hervorragend für alle gelegentlichen Reinigungsaufgaben rund um Haus und Hof. Mit dem rotierenden Strahl des beiliegenden Dreckfräsers lassen sich auch hartnäckige Verschmutzungen entfernen. Mit seinem geringen Gewicht und dem eingebauten, handlichen Tragegriff kann der K 2 Universal Edition bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden. Für weiteren Komfort sorgt das Quick Connect-System, durch die Schnellkupplung wird der 3 Meter lange Hochdruckschlauch einfach in Gerät und Pistole ein- und ausgeklinkt. Alle mitgelieferten Zubehöre lassen sich am K 2 Universal Edition leicht verstauen. Dafür sorgen durchdachte Halterungen am Gerät. So ist auch das Stromkabel in der integrierten Kabeltasche ordentlich aufgeräumt.
Merkmale und Vorteile
Integrierte KabeltascheDas Stromkabel lässt sich platzsparend und ordentlich verstauen.
Komfortable ZubehöraufbewahrungDer Hochdruckschlauch, das Strahlrohr und die Pistole lassen sich bequem am Gerät verstauen.
Quick Connect-SystemFür ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklinken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole.
Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Das Gerät lässt sich einfach tragen und transportieren.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar/MPa)
|110 / 11
|Fördermenge (l/h)
|max. 360
|Flächenleistung (m²/h)
|20
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|1,4
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|182 x 280 x 390
Lieferumfang
- Hochdruckpistole: G 120 Q
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 3 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Integrierter Wasserfilter
Videos
Anwendungsgebiete
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel