K 2 Premium Horizontal VPS Home

Der Hochdruckreiniger K 2 Premium Horizontal VPS Home für gelegentliche Einsätze bei leichten Verschmutzungen, wie z. B. an Fahrrädern, Gartenwerkzeugen sowie -möbeln. Inkl. Home Kit

Blitzschnell sauber: Der besonders kleine und platzsparende Hochdruckreiniger K 2 Premium Horizontal VPS Home beseitigt Verschmutzungen auf kleinen Flächen und Fahrzeugen, Gartenwerkzeugen und -möbeln im Handumdrehen. Das Gerät eignet sich hervorragend für alle gelegentlichen Reinigungsaufgaben rund um Haus und Hof. Dank Vario Power-Strahlrohr (VPS) lässt sich der Wasserdruck durch einfaches Drehen kinderleicht regulieren und auf die jeweilige Oberfläche abstimmen. Mit seinem geringen Gewicht und dem eingebauten, handlichen Tragegriff kann der K 2 Premium Horizontal VPS Home bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden. Inklusive Home Kit mit dem Flächenreiniger T 1 und dem 500 ml Reinigungsmittel „Patio & Deck“ für eine spritzfreie Reinigung größerer FlächenFür weiteren Komfort sorgt das Quick Connect-System: Durch die Schnellkupplung wird der 4 Meter lange Hochdruckschlauch einfach in Gerät und Pistole ein- und ausgeklickt. Pistole und Strahlrohr werden bequem am Gerät verstaut. Das Kabel wird clever um den Gerätefuß herumgewickelt.

Merkmale und Vorteile
Hochdruckreiniger K 2 Premium Horizontal VPS Home: Besonders kompaktes und platzsparendes Gerät
Für eine unkomplizierte und platzsparende Verstauung, auch in kleinen Nischen. Mit nur einer Hand tragbar.
Hochdruckreiniger K 2 Premium Horizontal VPS Home: Integrierter Reinigungsmittel-Ansaugschlauch
Bequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Hochdruckreiniger K 2 Premium Horizontal VPS Home: Sauber aufgeräumt
Schlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel platzsparend und ordentlich verstauen.
Quick Connect-System
  • Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 220 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Druck ( /bar) 20 / max. 110
Fördermenge (l/h) max. 360
Flächenleistung (m²/h) 20
Zulauftemperatur (°C) max. 40
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 3,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 7,3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 380 x 197 x 264

Lieferumfang

  • Home Kit: Flächenreiniger T 1, Reinigungsmittel Patio & Deck, 0,5 l
  • Hochdruckpistole: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Dreckfräser
  • HD-Schlauch: 4 m
  • Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"

Ausstattung

  • Geräteseitiges Quick Connect
  • Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
  • Integrierter Wasserfilter
  • Kabelaufwicklung
Hochdruckreiniger K 2 Premium Horizontal VPS Home
K 2 Premium Horizontal VPS Home Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

HOME & GARDEN GERÄTE

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

PROFESSIONAL GERÄTE

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 