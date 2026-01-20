Kompaktes Design trifft auf (Reinigungs-)Power: Der K 2 Classic ist handlich, mobil und flexibel und bietet dabei die volle Leistungsfähigkeit eines Hochdruckreinigers. Das Gerät lässt sich jederzeit und nahezu überall bequem und platzsparend verstauen, und der Hochdruckschlauch kann mühelos über dem Frontcover aufbewahrt werden. Ausgestattet mit Pistole inklusive Quick Connect, 3 Meter Hochdruckschlauch, Einfachstrahlrohr, Dreckfräser und Wasserfilter eignet sich der K 2 Classic ideal für gelegentliche Einsätze und leichtere Verschmutzungen an Gartenmöbeln und -geräten, Fahrrädern und rund ums Haus. Die Flächenleistung beträgt 20 m²/h.