K 2 Classic
Besonders kompakt, leicht zu transportieren und gut zu verstauen: Der K 2 Classic-Hochdruckreiniger ist bestens geeignet für leichtere Verschmutzungen rund ums Haus.
Kompaktes Design trifft auf (Reinigungs-)Power: Der K 2 Classic ist handlich, mobil und flexibel und bietet dabei die volle Leistungsfähigkeit eines Hochdruckreinigers. Das Gerät lässt sich jederzeit und nahezu überall bequem und platzsparend verstauen, und der Hochdruckschlauch kann mühelos über dem Frontcover aufbewahrt werden. Ausgestattet mit Pistole inklusive Quick Connect, 3 Meter Hochdruckschlauch, Einfachstrahlrohr, Dreckfräser und Wasserfilter eignet sich der K 2 Classic ideal für gelegentliche Einsätze und leichtere Verschmutzungen an Gartenmöbeln und -geräten, Fahrrädern und rund ums Haus. Die Flächenleistung beträgt 20 m²/h.
Merkmale und Vorteile
Schlauchaufbewahrung über FrontcoverDer Schlauch kann bequem über das Frontcover gehängt werden.
Liegt gut in der HandDas Gerät ist leicht zu transportieren. Wird der Tragegriff nicht benötigt, verschwindet er im Gehäuse.
Easy ConnectFür ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole.
Integrierte Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Strahlrohre sind immer griffbereit, und nach getaner Arbeit lässt sich alles platzsparend am Gerät verstauen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Fördermenge (l/h)
|max. 360
|Flächenleistung (m²/h)
|20
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|1,4
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|178 x 219 x 415
Lieferumfang
- Hochdruckpistole: G 120 Q
- 1-fach-Strahlrohr
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 3 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Integrierter Wasserfilter
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Flächen rund um Haus und Garten
- Kleinwagen
