Ob schmutzige Bodenflächen, dreckige Kleinwagen oder verunreinigte Gartenmöbel - der K Silent eco!Booster von Kärcher beseitigt mittelstarke Verschmutzungen im Handumdrehen. Durch die innovative Silent-Technologie wird die wahrgenommene Lautstärke im Vergleich zu anderen Hochdruckreinigern der gleichen Klasse um 50 Prozent reduziert. So kann mit Hochdruck gereinigt werden, ohne dabei die eigene Familie oder die Nachbarn zu stören. Die drei im Lieferumfang enthaltenen Strahlrohre bieten für jede Reinigungsaufgabe die perfekte Lösung. Mit dem Vario Power-Strahlrohr kann der Druck zielgerichtet an jede Oberfläche angepasst werden. Der eco!Booster ist ideal für empfindliche Oberflächen und sorgt mit einer um 50 Prozent höheren Reinigungsleistung im Vergleich zum Flachstrahl für eine Wasser-, Energie- und Zeitersparnis. Bei hartnäckigen Verschmutzungen ist der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl ein Garant für kompromisslosen Reinigungserfolg. Im Lieferumfang sind zudem eine Pistole, ein 6 Meter langer PremiumFlex-Hochdruckschlauch sowie eine Schaumdüse enthalten. Durch seine Kompaktheit lässt sich der K Silent eco!Booster platzsparend im Innen- und Außenbereich verstauen.