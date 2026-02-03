K 3 FJ Home
Auf den Hochdruckreiniger K 3 FJ ist Verlass: Der starke Helfer ist ideal für leichte Verschmutzungen auf kleinen Gartenflächen, Terrassen, Gartenmöbeln & Co. Inkl. Home Kit & Schaumdüse.
Mit dem Hochdruckreiniger K 3 FJ Home sind Verschmutzungen passé. Durch einen 6 Meter langen Hochdruckschlauch eignet sich der Reiniger bestens für gelegentliche Einsätze rund ums Haus und sorgt von kleineren Gartenflächen und Terrassen über Gartenmöbeln bis zu Autos für glänzende Oberflächen. Das Home Kit gewährleistet eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen rund ums Haus und beinhaltet den Flächenreiniger T 1 und 500 ml Reinigungsmittel Patio & Deck. Dank Vario Power-Strahlrohr (VPS) lässt sich der Wasserdruck durch einfaches Drehen kinderleicht regulieren und auf die jeweilige Oberfläche abstimmen. Der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl löst selbst hartnäckigsten Schmutz und die Pumpe wird durch einen Wasserfilter geschützt – für eine lange Lebensdauer. Mit der zusätzlichen Schaumdüse und 500 ml Car Shampoo für höchste Schmutzlösekraft. Mit seinen leichtgängigen Rädern kann der Hochdruckreiniger K 3 FJ Home bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden.
Merkmale und Vorteile
Quick Connect-SystemDer Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Sauber aufgeräumtSchlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel platzsparend und ordentlich verstauen.
Große RäderFür den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen. Einfach zu manövrieren.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Fördermenge (l/h)
|max. 380
|Flächenleistung (m²/h)
|25
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|1,6
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|8,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|242 x 285 x 805
Lieferumfang
- Home Kit: Flächenreiniger T 1, Reinigungsmittel Patio & Deck, 0,5 l
- Strahlrohrverlängerung
- Schaumdüse: 0.3 l
- Reinigungsmittel: Autoshampoo gebrauchsfertig RM 562
- Hochdruckpistole: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 6 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
- Integrierter Wasserfilter
Zubehör
Reinigungsmittel
K 3 FJ Home Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.