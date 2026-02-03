Mit dem Hochdruckreiniger K 3 FJ Home sind Verschmutzungen passé. Durch einen 6 Meter langen Hochdruckschlauch eignet sich der Reiniger bestens für gelegentliche Einsätze rund ums Haus und sorgt von kleineren Gartenflächen und Terrassen über Gartenmöbeln bis zu Autos für glänzende Oberflächen. Das Home Kit gewährleistet eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen rund ums Haus und beinhaltet den Flächenreiniger T 1 und 500 ml Reinigungsmittel Patio & Deck. Dank Vario Power-Strahlrohr (VPS) lässt sich der Wasserdruck durch einfaches Drehen kinderleicht regulieren und auf die jeweilige Oberfläche abstimmen. Der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl löst selbst hartnäckigsten Schmutz und die Pumpe wird durch einen Wasserfilter geschützt – für eine lange Lebensdauer. Mit der zusätzlichen Schaumdüse und 500 ml Car Shampoo für höchste Schmutzlösekraft. Mit seinen leichtgängigen Rädern kann der Hochdruckreiniger K 3 FJ Home bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden.