Dank des praktischen Anwendungsberaters in der Home & Garden App, die den K 3 Power Control-Hochdruckreiniger unterstützen kann, ermöglicht Kärcher ein noch besseres Reinigungsergebnis – und macht den Nutzer zum Reinigungsexperten. Zudem bietet die App einen Rundumservice inklusive Infos zum Gerät, der Anwendung und dem Kärcher Serviceportal. Die zur Anwendung passende Druckstufe lässt sich direkt am mitgelieferten Strahlrohr einstellen und an der Anzeige der G 120 Q Power Control-Pistole überprüfen – für maximale Kontrolle und den idealen Druck bei jeder Oberfläche. Der Wechsel von Hochdruck in den Reinigungsmittelmodus erfolgt ohne Austausch des Strahlrohrs. Das Reinigungsmittel lässt sich über den integrierten Reinigungsmitteltank schnell, einfach und komfortabel aufbringen. Weiter überzeugt der K 3 Power Control von Kärcher mit einem ausziehbaren Teleskopgriff für bequemes Ziehen und Verstauen, einem Standfuß für mehr Stabilität, Halterungen für Zubehöre, Hochdruckpistole und Kabel sowie dem Kärcher Quick Connect-System. Der Standfuß kann auch als zweiter Tragegriff verwendet werden, wodurch sich das Gerät ganz leicht in ein Regal heben oder in den Kofferraum verladen lässt.