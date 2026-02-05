Mit dem kleinen und platzsparenden Hochdruckreiniger K 3 Horizontal Plus Home sind Verschmutzungen passé. Durch einen 5 Meter langen Hochdruckschlauch eignet sich der Reiniger bestens für gelegentliche Einsätze rund ums Haus und sorgt von kleineren Gartenflächen und Terrassen über Gartenmöbeln bis hin zu Fahrzeugen für glänzende Oberflächen. Das Home Kit gewährleistet eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen rund ums Haus und beinhaltet den Flächenreiniger T 1 und 500 ml Reinigungsmittel Patio & Deck. Dank Vario Power-Strahlrohr lässt sich der Wasserdruck durch einfaches Drehen kinderleicht regulieren und auf die jeweilige Oberfläche abstimmen. Der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl löst selbst hartnäckigsten Schmutz, die Pumpe wird dabei durch einen Wasserfilter geschützt – für eine lange Lebensdauer. Mit seinem geringen Gewicht und dem handlichen Tragegriff kann der K 3 Horizontal Plus Home bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden. Für weiteren Komfort sorgt das Quick Connect-System: Durch die Schnellkupplung wird der Hochdruckschlauch einfach in Gerät und Pistole ein- und ausgeklickt. Alle mitgelieferten Zubehöre lassen sich am leicht am Gerät verstauen.