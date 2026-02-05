K 2 Horizontal VPS

Klein und platzsparend: Der K 2 Horizontal VPS ist der Hochdruckreiniger für gelegentliche Einsätze bei leichten Verschmutzungen, wie z. B. an Fahrrädern, Gartenwerkzeugen sowie -möbeln.

Blitzschnell sauber: Der besonders kleine und platzsparende Hochdruckreiniger K 2 Horizontal VPS beseitigt Verschmutzungen auf kleinen Flächen und Fahrzeugen, Gartenwerkzeugen und -möbeln im Handumdrehen. Das Gerät eignet sich hervorragend für alle gelegentlichen Reinigungsaufgaben rund um Haus und Hof. Dank Vario Power-Strahlrohr (VPS) lässt sich der Wasserdruck durch einfaches Drehen kinderleicht regulieren und auf die jeweilige Oberfläche abstimmen. Mit seinem geringen Gewicht und dem eingebauten, handlichen Tragegriff kann der K 2 Horizontal VPS bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden. Für weiteren Komfort sorgt das Quick Connect-System: Durch die Schnellkupplung wird der 3 Meter lange Hochdruckschlauch einfach in Gerät und Pistole ein- und ausgeklickt. Pistole und Strahlrohr werden bequem am Gerät verstaut. Das Kabel wird clever um den Gerätefuß herumgewickelt.

Merkmale und Vorteile
Hochdruckreiniger K 2 Horizontal VPS: Besonders kompaktes und platzsparendes Gerät
Für eine unkomplizierte und platzsparende Verstauung, auch in kleinen Nischen. Mit nur einer Hand tragbar.
Hochdruckreiniger K 2 Horizontal VPS: Integrierter Reinigungsmittel-Ansaugschlauch
Bequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Hochdruckreiniger K 2 Horizontal VPS: Sauber aufgeräumt
Schlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel lassen sich direkt am Gerät verstauen.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 220 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Druck (bar) 20 - max. 110
Fördermenge (l/h) max. 360
Flächenleistung (m²/h) 20
Zulauftemperatur (°C) max. 40
Anschlussleistung (W) 1400
Anschlusskabel (m) 5
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 3,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 4,9
Abmessungen (L × B × H) (mm) 380 x 197 x 248

Lieferumfang

  • Hochdruckpistole: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"

Ausstattung

  • Geräteseitiges Quick Connect
  • Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
  • Integrierter Wasserfilter
  • Kabelaufwicklung
Hochdruckreiniger K 2 Horizontal VPS
K 2 Horizontal VPS Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

HOME & GARDEN GERÄTE

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

PROFESSIONAL GERÄTE

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 