Mit unterstützendem Anwendungsberater via App: der Kärcher K 2 Power Control-Hochdruckreiniger für die Reinigung von z.B. Fahrrädern, Gartenwerkzeugen oder Gartenmöbeln inkl. Home Kit.
Die Kärcher Home & Garden App macht jeden Nutzer zum Reinigungsexperten – und ermöglicht ein noch gründlicheres Reinigungsergebnis mit dem Kärcher K 2 Power Control-Hochdruckreiniger. Die App enthält den hilfreichen Anwendungsberater, der den Nutzer mit praktischen Tipps und Tricks für jede Reinigungsaufgabe unterstützt. Darüber hinaus bietet die App einen Rundumservice inklusive Infos zum Gerät, der Anwendung und dem Kärcher Serviceportal. Der K 2 Power Control Home inklusive Home Kit mit dem Flächenreiniger T 1 und dem 500 ml Reinigungsmittel „Patio & Deck“ für eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen. Das Gerät ist mit einer Hochdruckpistole sowie 2 Strahlrohren mit Quick Connect-Anschluss ausgestattet. Die Druckstufe lässt sich direkt am Vario Power-Strahlrohr einstellen – für maximale Kontrolle bei jeder Reinigungsaufgabe. Zudem verfügt das Gerät über einen höhenverstellbaren Teleskopgriff für bequemes Ziehen und Verstauen, einen Ansaugschlauch für müheloses Aufbringen von Reinigungsmitteln, praktische Halterungen für Zubehöre, Hochdruckpistole und Kabel sowie einen 5-Meter-Schlauch.
Merkmale und Vorteile
Home & Garden AppDie Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.
Pistole und Strahlrohre mit Quick ConnectEinfach Aufstecken und Drehen – es stehen zwei verschiedene Strahlrohre zur Verfügung. Optimale Druckeinstellung: 3 Druck- sowie eine Reinigungsmittelstufe stehen zur Auswahl. Leichte Kontrolle: Symbole auf den Strahlrohren zeigen die vorgenommenen Einstellungen an.
Höhenverstellbarer TeleskopgriffFür eine komfortable Ziehhöhe. Komplett einfahrbar zur optimalen Verstauung.
Integrierter Ansaugschlauch
- Für schnelles, einfaches und komfortables Aufbringen von Reinigungsmitteln mit dem Hochdruckreiniger.
- Unkompliziert einzusetzen. Ansaugschlauch ür die Verwendung von Reinigungsmitteln.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Fördermenge (l/h)
|max. 360
|Flächenleistung (m²/h)
|20
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|1,4
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|246 x 280 x 586
Lieferumfang
- Home Kit: Flächenreiniger T 1, Reinigungsmittel Patio & Deck, 0,5 l
- Hochdruckpistole: G 135 Q
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 5 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugung
- Teleskopgriff
- Integrierter Wasserfilter
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Zubehör
Reinigungsmittel
K 2 Power Control Home Ersatzteile
