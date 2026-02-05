Die Kärcher Home & Garden App macht jeden Nutzer zum Reinigungsexperten – und ermöglicht ein noch gründlicheres Reinigungsergebnis mit dem Kärcher K 2 Power Control-Hochdruckreiniger. Die App enthält den hilfreichen Anwendungsberater, der den Nutzer mit praktischen Tipps und Tricks für jede Reinigungsaufgabe unterstützt. Darüber hinaus bietet die App einen Rundumservice inklusive Infos zum Gerät, der Anwendung und dem Kärcher Serviceportal. Der K 2 Power Control Home inklusive Home Kit mit dem Flächenreiniger T 1 und dem 500 ml Reinigungsmittel „Patio & Deck“ für eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen. Das Gerät ist mit einer Hochdruckpistole sowie 2 Strahlrohren mit Quick Connect-Anschluss ausgestattet. Die Druckstufe lässt sich direkt am Vario Power-Strahlrohr einstellen – für maximale Kontrolle bei jeder Reinigungsaufgabe. Zudem verfügt das Gerät über einen höhenverstellbaren Teleskopgriff für bequemes Ziehen und Verstauen, einen Ansaugschlauch für müheloses Aufbringen von Reinigungsmitteln, praktische Halterungen für Zubehöre, Hochdruckpistole und Kabel sowie einen 5-Meter-Schlauch.