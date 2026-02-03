Damit gehören Verschmutzungen auf Fahrzeugen, Treppen, Gartenwerkzeugen und -möbeln der Vergangenheit an: Der Hochdruckreiniger K 2 Premium Home FJ inklusive Home Kit mit dem Flächenreiniger T 1 und dem 500 ml Reinigungsmittel „Patio & Deck“ für eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen. Der K 2 Premium Home FJ mit Einfachstrahlrohr und Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl eignet sich hervorragend für alle gelegentlichen Reinigungsaufgaben rund um Haus und Hof. Mit zusätzlicher Schaumdüse und 500 ml Car Shampoo für höchste Schmutzlösekraft. Mit seinen leichtgängigen Rädern kann der K 2 Premium Home FJ bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden. Für weiteren Komfort sorgt das Quick Connect-System: Durch die Schnellkupplung wird der 4 Meter lange Hochdruckschlauch einfach in Gerät und Pistole ein- und ausgeklickt. Alle mitgelieferten Zubehöre lassen sich am K 2 Premium Home FJ leicht verstauen.