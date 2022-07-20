Moos dauerhaft vom Rasen entfernen

Ein vermoostes Rasenstück braucht etwas Liebe und Zuwendung, um von der hartnäckigen Sporenpflanze befreit zu werden. Ist schon viel Moos gewachsen, kann es nämlich sein, dass die Gräser zu schwach sind, um sich gegen das Moos durchzusetzen. Am besten beginnt man im Frühjahr damit, das Moos zu beseitigen, indem man den Rasen vertikutiert. Dazu mäht man den Rasen kurz und kämmt ihn dann mit den Vertikutiermessern im Schachbrettmuster aus. Einen feuchten, stark verdichteten Rasenuntergrund sollte man zusätzlich aerifizieren, also lüften. Anschließend kann man den Rasen noch sanden, was sich besonders bei schattigen, feuchten Stellen anbietet. Der ganze Vorgang entfernt nicht nur das Moos, sondern stellt auch eine Stresssituation für den Rasen dar – deshalb sollte man zum Abschluss das Gras unbedingt durch Dünger kräftigen.

Sollte das Moos nach kurzer Zeit zurückkommen, lohnt sich eine Bodenanalyse. Mit Tests aus dem Baumarkt kann man dann zum Beispiel herausfinden, ob die Erde unter dem Gras eventuell übersäuert ist. Ein idealer pH-Wert für den Boden unter einer Wiese liegt bei 6 bis 7. Wenn der Wert weniger als 5,5 beträgt, sollte man den Boden kalken. Liegt es nicht am Boden, sondern daran, dass der Rasen an einer schattigen Stelle wächst, kann es helfen, einen speziellen Schattenrasen auszusäen oder sich für andere trittfeste Bodendecker zu entscheiden. Wenn gar nichts hilft und das Moos sich nicht vernichten lässt, greifen manche Gärtner auch zu Eisendünger. Dieser chemische Moosentferner ist effektiv, aber giftig und sollte daher nur vorsichtig angewendet werden. Inzwischen gibt es aber auch viele Moosentferner, die auf Basis von Essigessenz funktionieren und eine gute Alternative darstellen.