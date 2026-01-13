Gartenschläuche
Gartenschläuche von Kärcher überzeugen durch Robustheit, Flexibilität und Knickfestigkeit sowie mit optimaler Funktionalität und einfacher Handhabung. Übrigens: Viele unserer Schläuche sind in praktischen Sets erhältlich und somit auf Anhieb einsetzbar.
Gesundheitsbewusst und effizient Bewässern.
Kärcher Gartenschläuche
Kärcher Qualitätsschläuche sind frei von gesundheitsschädigenden Weichmachern. Sie überzeugen durch Robustheit, Flexibilität und Knickfestigkeit sowie durch optimale Funktion und Handhabung.
Verantwortungsvolle Materialauswahl
Kärcher legt großen Wert auf sorgfältige Materialauswahl, achtet auf gute Umweltverträglichkeit und vermeidet umwelt- und gesundheitsbelastende Stoffe wie Phthalate und Schwermetalle. Darüber hinaus zeichnen sich die Kärcher Qualitätsschläuche durch Flexibilität und Knickfestigkeit aus.
Wir vertrauen auf Qualität
Kärcher setzt traditionell hohe Maßstäbe an die Qualität seiner Geräte. Sollte Ihr Kärcher-Gartenschlauch dennoch einmal aufgrund eines Material- oder Fabrikationsfehlers schadhaft sein, haben Sie innerhalb der Garantiefrist Anspruch auf kostenlose Beseitigung des Fehlers. Die Garantiefrist beträgt je nach Modell des Kärcher-Gartenschlauches zwischen 12 und 18 Jahre:
PrimoFlex® 12 Jahre
Performance Plus 15 Jahre
Performance Premium 18 Jahre
Von der Garantie ausdrücklich ausgenommen sind Farbveränderungen Ihres Kärcher-Gartenschlauches. Im Übrigen gelten unsere Garantiebedingungen, die Sie unter untenstehendem Link einsehen können oder beim Händler erfragen können. In den Garantiebedingungen finden Sie Einzelheiten zum Inhalt der Garantie, zum räumlichen Geltungsbereich des Garantieschutzes sowie den Namen und die Anschrift des Garantiegebers. Die eingeräumte Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer des Gerätes selbstverständlich unberührt.
