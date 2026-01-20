PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber
Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.
Der Powerschrubber PS 30 sorgt für strahlende Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Oberflächen. Dafür sorgen 3 Hochdruckdüsen, die auch hartnäckigen Schmutz lösen. Damit ist der PS 30 der optimale Helfer für die zuverlässige Reinigung von kleinen bis mittelgroßen Flächen, wie für Treppen und Kanten. Um an schwer zugängliche Stellen zu gelangen, kann der Bürstenkopf um 360° gedreht werden. Alle glatten Flächen können nach der Reinigung mit der integrierten Schmutzlippe abgezogen werden. So wird überflüssiges Schmutzwasser schnell entfernt und die Flächen sind direkt wieder nutzbar. Diese Kombination aus Hochdruckstrahl und manuellem Bürstendruck stellt mit seiner Reinigungsleistung jeden herkömmlichen Schrubber in die Ecke und kann mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2 bis K 7 kombiniert werden.
Merkmale und Vorteile
Drei integrierte HochdruckdüsenKraftvolle Reinigung per Hochdruck mit strahlenden Ergebnissen.
Integrierte und austauschbare AbziehlippeSchnelles Abziehen von Schmutzwasser mit der austauschbaren Abziehlippe.
Bürstenkopf um 360° drehbarMacht schwer zugängliche Stellen leicht erreichbar.
Borstenring
- Schutz gegen Spritzwasser.
Kompakte Form
- Wendige, kompakte Form erleichtert spritzfreie Reinigung von Ecken und Kanten.
Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck
- Hartnäckiger Schmutz wird zuverlässig von unterschiedlichen Oberflächen entfernt.
Kombination aus Hochdruckstrahl und manuellem Bürstendruck
- Extra starke Reinigungsleistung im Vergleich zu herkömmlichen Schrubbern.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|744 x 293 x 769
Kompatible Geräte
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 6 Flex Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Universal Edition
- K 2.100
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.15
- K 2.20 M
- K 2.400 T 50
- K 25 Silent Limited Edition
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T 5
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Power Control
- K 3.200
- K 3.500 Garden
- K 3.500 T 50
- K 3.500 T250
- K 3.530 T250
- K 3.550
- K 3.610 T250 *EU
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4.200
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5.68 MD
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.700 T300
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7.700
- K 7.710 T 400
Anwendungsgebiete
- Treppen
- Terrasse
- Garage
- Garten- und Steinmauern
- Balkon
- Wege
- (Hof-)Einfahrten
PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.