eco!Booster 180
Ideal für empfindliche Oberflächen – der eco!Booster bietet eine um 50 % höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl und spart dadurch Wasser, Energie und Zeit.
Effizientes und gründliches Reinigen von empfindlichen Oberflächen war noch nie so einfach, schnell und ressourcensparend. Denn mit einer 50 Prozent höheren Reinigungsleistung bei gleichem Ressourcenverbrauch bietet der eco!Booster eine um 50 Prozent höhere Wasser- und Energieeffizienz im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl. Dies wurde von einem unabhängigem Prüfinstitut bestätigt. Das ermöglicht ein sehr gründliches und schnelles Vorgehen und spart Zeit, Wasser und Energie. Dank des sehr gleichmäßigen Abtrags wird der Schmutz besonders wirkungsvoll entfernt, und auch empfindliche Materialien wie lackierte Flächen oder Holz können bedenkenlos gereinigt werden. Gleichzeitig überzeugt der eco!Booster im Handling: Bei höherer Reinigungsleistung ist die wahrgenommene Lautstärke während der Anwendung um bis zu 25 Prozent geringer, verglichen mit dem Kärcher Standard-Flachstrahl. Wird der Aufsatz vom Strahlrohr abgenommen, können hartnäckige Verschmutzungen bearbeitet werden. Der eco!Booster 180 eignet sich für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 7.
Merkmale und Vorteile
50 % höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl.
- Gründliche, schnelle und nachhaltigere Reinigung.
50 % höhere Wassereffizienz*
- Wassersparend.
50 % höhere Energieeffizienz*
- Energiesparend.
Wahrgenommene Lautstärkenreduktion um bis zu 25 %**
- Angenehmerer Klang während der Anwendung.
Abnehmbarer Aufsatz
- Flexibilität in der Anwendung und Aufbewahrung.
Einhändiges Abnehmen des Aufsatzes über Entriegelungsknöpfe
- Einfache und komfortable Deinstallation.
Sehr vielseitig einsetzbar
- Eignet sich besonders für empfindliche Oberflächen wie Lack oder Holz.
Kompatibel mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klasse K 7
- Perfekt zum nachträglichen Upgrade.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|615 x 108 x 51
Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich. /
* Basierend auf 50 % mehr Fläche, die mit der gleichen Energie- und Wassermenge im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl gereinigt werden kann. /
** Im Vergleich zur wahrgenommenen Lautstärke bei der Anwendung des Kärcher Standard-Flachstrahls. Der genaue Wert kann je nach verwendetem Gerät variieren.
Videos
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Motorräder und -roller
- Fassaden kleinerer Häuser
- Zäune
- Flächen rund um Haus und Garten
eco!Booster 180 Ersatzteile
