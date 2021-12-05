Gartenpflege: Die besten Tipps und Tricks
Egal ob im Frühjahr, wenn die Gartensaison wieder so richtig losgeht, oder während der Herbstmonate, wenn der Garten allmählich winterfest gemacht wird – wer seinen Garten grün halten und ihn langfristig schön haben möchte, vor dem liegt eine Menge Arbeit. Mit diesen Expertentipps gelingt die Gartenpflege garantiert.
Expertentipps für einen gepflegten Garten
Gartenpflege kann anstrengend sein, aber es ist vor allem auch Leidenschaft, Spaß und gleichzeitig Auszeit vom oft stressigen Alltag. Und wer entsprechend vorbereitet ist, weiß, was wann im Garten zu tun ist. Das spart viel Zeit und Ärger, etwa wenn man Sträucher aus Versehen zur falschen Zeit verschneidet. Aber in welcher Jahreszeit steht eigentlich der Hecken- und Baumschnitt an? Wie oft sollte man den Rasen mähen beziehungsweise mulchen? Was gibt es bei der Gartenbewässerung zu beachten? Und wie macht man Teich und Garten winterfest?
Mit diesen Gartentipps und -tricks ist man auf alle Aufgaben vorbereitet:
Gartentipps: Rasen, Hecke und Bäume richtig pflegen
Hecken, die das eigene Grundstück abgrenzen, sind nicht nur ein optisches Highlight im Garten, sondern auch ein praktischer Sichtschutz gegen neugierige Blicke von Passanten oder Nachbarn. Doch sie erfordern eine regelmäßige Pflege. Daher kommt man nicht umhin, sich darüber zu informieren, welche Schnitttechniken angewendet werden können und welche Gartengeräte sich zur Heckenpflege am besten eignen.
So gilt es vor dem Schneiden der Hecke zu beachten, welchen Heckentyp man schneiden möchte, denn danach entscheidet sich, ob man einen trapezförmigen oder rechteckigen Formschnitt vornimmt. Ersterer ist besonders beliebt, die Hecke wird dabei nach oben hin verjüngt.
Apropos Verjüngung. Der Verjüngungsschnitt bringt uns zur Baumpflege, denn nicht nur Hecken- und Sträucher sollten von Zeit zu Zeit geschnitten werden. Auch die Gartenbäume benötigen regelmäßige Pflege, damit diese viele Blüten und Früchte tragen bzw. man lange etwas von ihnen hat. Doch wie schneidet man Bäume eigentlich richtig? Wer hier denkt, dass man Äste und Zweige mit einem beliebigen Gartenwerkzeug einfach irgendwo abschneiden könne, liegt falsch. Um Bäume richtig zu schneiden, sollten Gartenbesitzer folgende Werkzeuge auf jeden Fall parat haben: eine Astschere bzw. Kettensäge – sehr gut sind hierfür akkubetriebene Modelle – sowie die passende Schutzkleidung und eine Leiter.
Weitaus häufiger sollte man dagegen den Rasen mähen. Dieser benötigt gerade ab den Frühjahrsmonaten viel Pflege. Doch Rasenmähen will gekonnt sein, auch wenn sich das im ersten Moment kurios anhört. Aber wie sollten Hobbygärtner dabei am besten vorgehen? Für einen grünen, saftigen Rasen hilft es bereits, wenn man das Einmaleins des Rasenmähens verstanden hat: Wer sich mit der Materie auseinandersetzt, weiß nämlich, dass man beispielsweise keinen nassen Rasen mähen sollte. Zu große Hitze schadet den frisch geschnittenen Grashalmen ebenso. Aber warum ist das so? Wann sollte man einen Rasenmäher bzw. Mulcher verwenden und in welchem Fall eignet sich eher ein akkubetriebener Trimmer oder Mähroboter? Mit den richtigen Tipps können passende Schneidewerkzeuge für den eigenen Bedarf ausgewählt und Fehler beim Rasenmähen vermieden werden.
Tipps und Tricks für die Gartenbewässerung
Wer seine Beete, Blumen und den Rasen richtig pflegt bzw. düngt, hat bereits viel dafür getan, dass der Garten schön aussieht und obendrein prächtig gedeiht. Natürlich gelingt das nur, wenn man Rasen und Pflanzen regelmäßig wässert. Dabei gilt es vor allem, den idealen Zeitpunkt abzupassen und die richtige Gieß- bzw. Bewässerungstechnik zu kennen. Beispielsweise muss man beachten, dass Pflanzen und Böden unterschiedliche Bedürfnisse haben und man diese je nach Typ seltener bzw. öfter wässert.
Darüber hinaus können Gartenfans auch auf eine automatische Bewässerung setzen. Mit Hilfe solch einer automatischen Bewässerungsanlage spart man viel Zeit. Zudem ist diese Methode der Bewässerung deutlich ressourcenschonender als händisches Gießen. Dafür sorgen computergesteuerte Bewässerungsanlagen, bei denen das Wasser zuvor aus dem Hauswasseranschluss oder mittels einer druckerzeugenden Pumpe aus einer Regentonne oder Zisterne geleitet wird.
Gemütliche Gartenidylle: Tipps zur Reinigung von Terrassen und Gartenmöbeln
Für viele ist der eigene Garten ein Rückzugsort zum Entspannen. Wenn alles schön blüht und gepflegt ist, kann man es sich nach getaner Arbeit zusammen mit Freunden und Familie gut gehen lassen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Grillfest auf der neuen Holz- oder Steinterrasse? Ein Trend lässt sich hier auf jeden Fall erkennen: Immer mehr Menschen möchten ihren Garten verschönern und mit hochwertigen Gartenmöbeln und Terrassen aufwerten. Das macht den Garten wohnlich und gemütlich. Natürlich sollte man dabei im Hinterkopf haben, dass Holzterrassen regelmäßig gereinigt und gepflegt werden müssen. Das beugt dem Vergrauen des Holzbelags vor und bewahrt diesen vor unerwünschtem Unkraut, Moos und schädlichen Pilzen. Dasselbe gilt natürlich auch für Gartenmöbel, die man am besten mit warmem Wasser und einem Allzweckreiniger oder Spülmittel von oberflächlichem Schmutz befreit. Alternativ kann man auch zum Mitteldruck- oder Hochdruckreiniger greifen.
Den Garten winterfest machen
Wer seinen Garten winterfest machen möchte, muss einiges beachten. Dann wollen Kübelpflanzen und Gartenmöbel ins Trockene geschafft und Blumenbeete bzw. Sträucher noch mal geschnitten werden. Anschließend kann man sie mit Pflanzenerde düngen. Unser Tipp: Das Schnittgut, das sich im Übrigen gehäckselt noch besser entsorgen bzw. zur weiteren Gartenpflege nutzen lässt, kann man zum Schutz vor Frost auf die Beete legen. Gleichzeitig hat man dadurch das Problem gelöst, was man mit heruntergefallenden Blättern und Ästen anstellt – zumindest teilweise, denn im Herbst werfen die meisten Bäume und Sträucher ihre Blätter ab, sodass man sich auch über die Laubentsorgung Gedanken machen muss.