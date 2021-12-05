Gartenpflege: Die besten Tipps und Tricks

Expertentipps für einen gepflegten Garten

Gartenpflege kann anstrengend sein, aber es ist vor allem auch Leidenschaft, Spaß und gleichzeitig Auszeit vom oft stressigen Alltag. Und wer entsprechend vorbereitet ist, weiß, was wann im Garten zu tun ist. Das spart viel Zeit und Ärger, etwa wenn man Sträucher aus Versehen zur falschen Zeit verschneidet. Aber in welcher Jahreszeit steht eigentlich der Hecken- und Baumschnitt an? Wie oft sollte man den Rasen mähen beziehungsweise mulchen? Was gibt es bei der Gartenbewässerung zu beachten? Und wie macht man Teich und Garten winterfest?

Mit diesen Gartentipps und -tricks ist man auf alle Aufgaben vorbereitet: