Gartenteich abpumpen und Pflanzen umsiedeln

Bevor mit der Reinigung begonnen wird, müssen Pflanzen und Tiere wie Fische, Frösche und Molche vorübergehend umgesiedelt und das Teichwasser abgelassen werden. Am schnellsten geht das mit einer Schmutzwasser-Tauchpumpe. Sie wird am tiefsten Punkt des Gartenteichs positioniert, dort, wo sich der meiste Schmutz ansammelt. Ist der Teich leer, wird zunächst der lose Schlamm aufgenommen. Folie, Kies und größere Steine können anschließend mit Hilfe eines Hochdruckreinigers gereinigt werden, damit sich festsitzende Verschmutzungen lösen. Es sollte mit einem flachen Strahl gearbeitet werden, um die Teichfolie nicht zu beschädigen. Dabei ist besonders auf die Teichränder zu achten, da sich hier viel Schmutz absetzt. Mit der Tauchpumpe kann man das (neu entstandene) Schmutzwasser anschließend einfach aus dem Teich pumpen.

Danach wird die saubere Folie auf Risse und undichte Stellen untersucht und bei Bedarf ausgebessert, zum Beispiel mit Resten aus Teichfolie und wasserfestem PVC-Kleber. Ist alles in Ordnung, kommen die Pflanzen wieder an ihren Platz und das Teichbecken wird mit frischem Wasser aufgefüllt.

Besondere Vorsicht ist bei der Reinigung des Teichs angebracht, wenn Fische darin leben. Sie müssen vor der Reinigung behutsam umgesiedelt werden. Als vorübergehende Heimat dienen Hälterungsbecken. Um für die Fische annähernd gleiche Lebensbedingungen zu schaffen, sollten die Behältnisse dabei zu etwa einem Drittel mit eigenem Teichwasser gefüllt werden. Auch die Teichpflanzen werden so vor dem Austrocknen geschützt. Um sie zusätzlich zu schonen, das frische Wasser nach der Reinigung nicht zu schnell in den Teich einfüllen. Die Temperatur passt sich dann gleichmäßig an und Schwebstoffe setzen sich leichter am Teichgrund ab.