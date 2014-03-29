Tauchpumpen

Ergebnis Beispielrechnung:

An den Schnittpunkten von Schlauchkurve und Pumpenkennlinie können Sie nun ganz bequem die entsprechende ungefähre Fördermenge ablesen. Teilen Sie Ihr zuvor errechnetes Wasservolumen durch die abgelesene Fördermenge (an der horizontalen Achse ablesbar). So erhalten Sie die voraussichtliche Pumpdauer in Stunden.

Wenn Sie beim Abpumpen eine Höhendifferenz* zu überwinden haben, verschieben Sie die Kennlinie des entsprechenden Schlauchs einfach um die jeweilige Anzahl von Metern nach oben. (Beispiel: Max. Höhenunterschied = 1 m; Kennlinie muss an der vertikalen Achse um 1 m nach oben verschoben werden.)

Der Schnittpunkt für die SP 9.000 Flat liegt bei ca. 3100 l/h, für die SP 17.000 Flat Level Sensor bei 5000 l/h. Daraus ergibt sich mit der SP 9.000 Flat eine Abpumpdauer von ca. 5 ¾ h. Die SP 17.000 Flat Level Sensor würde hingegen nur 3 ¾ h benötigen und wäre damit die bessere Lösung für diese Anwendung.