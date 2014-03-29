Tauchpumpen
Tauchpumpen von Kärcher sind äußerst robust und besitzen eine lange Lebensdauer – auch bei starken Beanspruchungen im privaten Bereich. Möglich macht das eine aus dem Profibereich bekannte und bewährte keramische Gleitringdichtung, die besonders verschleißfest ist. Mit unseren Tauchpumpen für Schmutzwasser wird auch stark verunreinigtes und mit Schlamm durchsetztes Wasser problemlos und mit hohem Druck und entsprechend großer Förderhöhe von A nach B befördert. Flachsaugende Pumpen können klares oder nur leicht verschmutztes Wasser bis auf eine Höhe von nur einem Millimeter absaugen. Anschließend braucht nur noch trocken nachgewischt werden. Die neue flachsaugende Schmutzwasser-Tauchpumpe meistert beide Herausforderungen mit Bravour.
Kärcher Tauchpumpen
Die Tauchpumpen von Kärcher bieten eine schnelle und einfache Lösung zum Pumpen von Wasser. Egal ob zum Um- oder Abpumpen. Mit einer vielfältigen Auswahl an Modellen für Schmutzwasser, sowie für klares oder nur leicht verschmutztes Wasser, ermöglicht Kärcher individuelle Optionen für die unterschiedlichsten Bedürfnisse. Entdecken Sie unsere leistungsstarken Tauchpumpen und profitieren Sie von zuverlässiger Qualität und effizienten Wassermanagementlösungen.
Schmutzwasser-Tauchpumpen
Bis ins Detail robust und besonders langlebig machen unsere Schmutzwasser-Tauchpumpen ihren Job überall dort, wo es darauf ankommt. Sie sind die erste Wahl, wenn bei Überflutungen schnell gehandelt werden muss, aber zum Beispiel auch beim Abpumpen von Zierteichen im Garten vor der Grundreinigung. Das Schmutzwasser kann Partikel mit einer Korngröße von bis zu 30 Millimetern enthalten.
Flachsaugende Tauchpumpen
Unsere flachsaugenden Tauchpumpen transportieren klares oder leicht verschmutztes Wasser mit bis zu 5 Millimeter großen Partikeln. Flachsaugend bedeutet: Für wischtrockene Ergebnisse werden die Standfüße einfach eingeklappt, so kann das Wasser bis auf 1 Millimeter abgepumpt werden. Genau richtig, wenn ein Pool im Garten entleert oder Wasser im Keller beseitigt werden muss.
Anwendungsgebiete
Je nach Anwendungsgebiet und Verschmutzungsgrad des abzupumpenden Wassers empfiehlt sich entweder eine Schmutz- oder eine Klarwasser-Tauchpumpe. Die folgende Tabelle zeigt, welche Pumpe sich für welche Anwendung am besten eignet.
Highlights
Kraftvoll, robust und extra langlebig – so präsentieren sich unsere Kärcher Tauchpumpen. Mit großer Förderhöhe meistern sie jede noch so anspruchsvolle Aufgabe im privaten Bereich und fördern – je nach Leistungsklasse – Wasser mit bis zu 22.000 Litern pro Stunde. Eine keramische Gleitringdichtung, die durch eine Ölkammer geschützt wird, reduziert den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer der Tauchpumpen erheblich.
Merkmale und Vorteile der Kärcher Tauchpumpen
Extra langlebig
Geschützt durch eine Ölkammer erhöht die keramische Gleitringdichtung die Lebensdauer der Tauchpumpen.
Flexible Schalthöheneinstellung
Der höhenverstellbare Schwimmerschalter macht das Einstellen des Schaltlevels besonders einfach.
Perfekter Schutz
Der integrierte oder als Zubehör erhältliche Vorfilter schützt die Pumpe zuverlässig vor Verschmutzung.
Automatischer Pumpstart
Der Level Sensor reagiert sofort – schon bei geringstem Wasserstand.
Wischtrocken abpumpen
Nach Einklappen der Standfüße pumpen die Tauchpumpen flachsaugend bis auf 1 mm wischtrocken ab.
Individuelles Schaltniveau
Das Schaltniveau lässt sich stufenlos regeln – einfach durch Verschieben des Level Sensors.
Manuell oder automatisch
Einfache Umstellung zwischen manuellem Ein- und Ausschalten oder Betrieb im Automatikmodus.
Praktische Schnellverbindung
Schnelles und unkompliziertes Schlauch-Handling dank Quick Connect.
Berechnung der Pumpenleistung
Pumpenleistungskennlinie
Maßgebende Kriterien sind die in der Anwendung benötigte Fördermenge und
der Förderdruck (= Förderhöhe). Mit den errechneten Werten kann über die Pumpenkennlinie der Leistung die geeignete Pumpe ausgewählt werden.
Die abgebildeten Pumpen können je nach länderspezifischem Sortiment variieren.
Berechnungsbeispiel zur Wahl der richtigen Tauchpumpe:
- Die Wahl der passenden Pumpe hängt maßgeblich vom Wasservolumen ab, das sich wie folgt berechnet: rechteckige Grundfläche: Länge × Breite × durchschnittliche Tiefe (m) × 1000 = Beckeninhalt (l). Runde Grundfläche: Durchmesser × Durchmesser × durchschnittliche Tiefe (m) × 0,78 × 1000 = Beckeninhalt (l).
(Beispiel Pool: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18.000 l)
- Je nach Einsatzort und Anwendung entscheiden Sie sich für eine Schmutzwasserpumpe oder eine flachsaugende Pumpe. Die Anwendungsübersicht weiter oben hilft Ihnen bei der Wahl des passenden Pumpentyps.
(Beispiel: flachsaugende Pumpe)
- Betrachten Sie das für Sie relevante Diagramm und orientieren Sie sich an den Pumpenkennlinien sowie an den Kennlinien eines 10 m langen 1"-PrimoFlex®-Schlauchs bzw. eines 10 m langen 1 1/4"-Gewebeschlauchs, je nachdem, was für einen Schlauch Sie verwenden möchten. (Beispiel: 1"-PrimoFlex®-Schlauch)
Ergebnis Beispielrechnung:
An den Schnittpunkten von Schlauchkurve und Pumpenkennlinie können Sie nun ganz bequem die entsprechende ungefähre Fördermenge ablesen. Teilen Sie Ihr zuvor errechnetes Wasservolumen durch die abgelesene Fördermenge (an der horizontalen Achse ablesbar). So erhalten Sie die voraussichtliche Pumpdauer in Stunden.
Wenn Sie beim Abpumpen eine Höhendifferenz* zu überwinden haben, verschieben Sie die Kennlinie des entsprechenden Schlauchs einfach um die jeweilige Anzahl von Metern nach oben. (Beispiel: Max. Höhenunterschied = 1 m; Kennlinie muss an der vertikalen Achse um 1 m nach oben verschoben werden.)
Der Schnittpunkt für die SP 9.000 Flat liegt bei ca. 3100 l/h, für die SP 17.000 Flat Level Sensor bei 5000 l/h. Daraus ergibt sich mit der SP 9.000 Flat eine Abpumpdauer von ca. 5 ¾ h. Die SP 17.000 Flat Level Sensor würde hingegen nur 3 ¾ h benötigen und wäre damit die bessere Lösung für diese Anwendung.
* Unterschied der Höhe zwischen Wasseroberfläche und Schlauchende.
Zubehör für Tauchpumpen
Als zuverlässiger Systemanbieter bieten wir Ihnen ein umfassendes Programm hochwertiger Original-Zubehörteile. Schließlich gibt es rund ums Haus vielfältige Einsatzmöglichkeiten für unsere bewährten Pumpensysteme. Mit Kärcher Originalzubehör sind Sie in jedem Fall bestens ausgerüstet.
Praktischer Gewebeschlauch
Der flexible Gewebeschlauch mit Edelstahl-Schlauchklemme und Flügelschraube lässt sich werkzeugfrei anschließen und platzsparend verstauen.
Zuverlässig kompatibel
Spiral- und Gartenschläuche eignen sich ideal zum Anschluss an alle Kärcher Pumpen.
Bestens verbunden
Mit Adaptern und Anschlüssen von Kärcher lassen sich die Schläuche problemlos und sicher an die jeweilige Pumpe anschließen.
Perfekt geschützt
Der abnehmbare Vorfilter erhöht die Funktionssicherheit Ihrer Tauchpumpe und schützt das Pumpenlaufrad vor Verstopfung.
Das passende Zubehör für Ihre Pumpe finden Sie direkt auf der Produktseite oder über unseren Zubehörfinder.
Garantieverlängerung
Verlängern Sie hier die Garantie für Ihre BP Garden, BP Home, BP Home & Garden sowie SP Dirt, SP Flat und SP Dual auf 5 Jahre!
KNOW HOW: TEICHREINIGUNG
Ein Gartenteich ist ein schöner Blickfang, allerdings muss man ihn auch regelmäßig pflegen und gründlich reinigen. Denn nur so bietet er Pflanzen und Tieren einen gesunden Lebensraum. Mit diesen Tipps gelingt die Teichreinigung garantiert.ZUM KÄRCHER KNOW HOW
Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop
√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment
√ Professionelle, individuelle und schnelle Beratung: kostenlose Hotline oder Live-Chat
√ Kostenloser DHL-Versand ab 50 €
√ Sichere Bestellung via SSL
√ 30 Tage Rückgaberecht
√ Einfache Reparaturabwicklung über Klarer Fall
√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Kärcher Tauchpumpen erhalten Sie bei Kärcher Fachhändlern sowie in vielen Baumärkten. Alle Kärcher Händler finden Sie in unserer Händlersuche.
Kontakt zu Kärcher: Nutzen Sie hierzu gerne unser Kontaktformular.
Newsletter: Wenn Sie zukünftig über Produktneuheiten und Aktionen von Kärcher informiert werden wollen, melden Sie sich jetzt zu unserem Newsletter an.
BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN. MIT DEM KÄRCHER NEWSLETTER.
- 10 % Gutschein im Kärcher Onlineshop sichern
- Aktuelle News zu Produkten & Aktionen
- KNOW HOW zu unseren Produkten
- Anwendungstipps
... und vieles mehr aus der Welt von Kärcher Deutschland.
Sie können Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletters jederzeit widerrufen, indem Sie am Ende des empfangenen Kärcher-Newsletters auf den "Abmelde-Link" klicken.