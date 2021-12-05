Ausrüstung zur Bewässerung:

Hierbei stellt sich vorab die Frage: Welche Wasserquelle möchte ich nutzen, und wie gelangt das Wasser von dort zu den Pflanzen? Prinzipiell stehen zur Gartenbewässerung 3 Wasserquellen zur Verfügung: Entweder benutzt man aufgefangenes Regenwasser aus einem Sammeltank bzw. Grundwasser aus einem Brunnen, oder man schließt einen herkömmlichen Schlauch bzw. die Bewässerungsanlage an den hauseigenen Wasseranschluss an. Letzteres ist deutlich kostspieliger, sodass sich die Investition in ein Bewässerungssystem mit zum Beispiel einer Pumpe lohnen kann. Hinsichtlich des Equipments zur Wasserverteilung gibt es zahlreiche Optionen: Sprinkler, Schläuche, Spritzen, Pumpen und Bewässerungsautomaten (Informationen dazu weiter unten). Zur Aufbewahrung, etwa für das Schlauchsystem, gibt es passende Schlauchwagen bzw. -boxen.

Regelmäßigkeit:

Bei der Gartenbewässerung lautet das Credo: Regelmäßiges Wässern ist Trumpf! Dabei sollten Pflanzen und Beete reichlich gegossen werden, sodass das Wasser tief in den Boden sickern kann und so bis zu den Wurzeln gelangt. Auf jeden Fall vermeiden sollte man es, den Garten jeden Tag zu wässern. Das ist nicht nur teuer und energieintensiv, sondern auch gar nicht nötig. Wie oft der Garten gegossen werden sollte, hängt auch von der Bodenbeschaffenheit ab. Als Faustregel kann man sich merken: Sandböden circa alle 4 Tage wässern, Lehmböden 1-mal pro Woche.