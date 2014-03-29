Sprühende Sprinkler für blühende Gärten

Die Rasensprenger bestehen aus einer Düse und einem Standfuß, meist in Form eines Spikes, der in die Erde gesteckt wird und den nötigen halt verleiht. Der Impuls-, Kreis und Sektorenregner PS 300 eignet sich zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und wird häufig für automatische Bewässerungsanlagen verwendet. Er versprüht das Wasser von der Düse aus kreisförmig und erreicht eine maximale Beregnungsfläche von 706 qm. Dieser Sprinkler ist somit ideal für die Beregnung selbst von sehr großen Rasenflächen oder als Wasserverteiler in Blumenbeeten.

Der Sprühregner CS 90 Spike ist dagegen ideal für kleine Flächen und Gärten. Er lässt sich einfach in unebenes oder abschüssiges Gelände stecken und ist perfekt geeignet für die Pflanzen- und Rasenpflege auf verschiedenen Ebenen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verdunstungsgrad höher ist als beim klassischen Sprenger.