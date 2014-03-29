Rasensprenger
Sprinkler – Technik, die vor Ideen sprüht Die vielfältige Auswahl an Kärcher Rasensprenger bietet die optimale Lösung für jeden Garten – ob groß, klein, eben oder abschüssig. Mit dem einzigartigen Spritzschutz der Rechteckregnerreihe wird der Aufbau noch einfacher: Das lästige Hin- und Herlaufen zwischen Wasserhahn und Rasensprenger entfällt und Sie finden im Handumdrehen die richtige Position für Ihren Sprinkler – ganz ohne nass zu werden! Alle Modelle lassen sich mühelos an den Gartenschlauch anschließen und sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel.
BEWÄSSERN MIT GUTEM GEWISSEN
Kärcher Rasensprenger ermöglichen eine einfache und effektive Bewässerung von Pflanzen, Hecken und Rasen. Die Sprinkler sind aufgrund der einstellbaren Sprengbreite für alle Gartengrößen geeignet und sowohl auf ebenen als auch auf abschüssigen Flächen standfest. Alle Modelle unserer Rasensprenger lassen sich mühelos an den Wasserschlauch oder Schlauchwagen anschließen und sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel.
Dank dem einzigartigen Spritzschutz der Kärcher Rechteckregner positionieren Sie den Rasensprenger an einer anderen Stelle, ohne das Wasser abstellen zu müssen. Das Sprinklersystem vereinfacht aufgrund der mühelosen Gartenberegnung sowohl Neuanpflanzungen als auch die alltägliche Pflege des Rasens und eröffnet dem Gartenbesitzer durch die Zeitersparnis neue Möglichkeiten bei der Gartengestaltung. Natürlich profitieren nicht nur Beete, Pflanzen und Rasen von unseren Rasensprengern, auch Kinder können sich im Hochsommer an den beweglichen Wasserquellen erfrischen.
√ Die Rasensprenger sind die optimale Lösungen für jeden Gartentyp: ob groß, klein, eben oder abschüssig
√ Dank Spritzschutz lassen sich Beregnungsfläche und Wassermenge der Rasensprenger bequem einstellen, ohne nass zu werden
√ Mit dem Rechteckregner lässt sich die Beregnungsfläche stufenlos bis maximal 320 m² einstellen
√ Variable Sprengbreite durch Abschaltung von Düsen möglich
√ Alle Rasensprenger Modelle lassen sich mühelos an den Gartenschlauch anschließen
√ Unsere Rasensprenger sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel
Bewässerungsflächen unserer Rasensprenger
Rechteckregner für jede Gartengröße
Beregnungsanlagen verhindern Trockenheit im Garten. Die verschiedenen Sprinkler und Rasensprenger bieten für jeden Gartentyp und jede Größe die ideale Lösung. Der Klassiker unter den Rasensprengern ist der sogenannte Rechteckregner. Den Name verdankt er der rechteckigen Fläche, die der klassische Sprinkler mit Wasser versorgt. Mit dem Kärcher Rechteckregner mit Sprengbreitenregulierung und Spritzschutz können Sie zusätzlich die Reichweite, die Wassermenge und die Beregnungsfläche einstellen. So wässern Sie bei Bedarf nur die gewünschten Pflanzen oder kleinere Rasenflächen. Wenn Sie den Rechteckregner an eine andere Stelle im Garten stellen möchten, wird der Rasen weiterhin bewässert, während Sie dank Spritzschutz trocken bleiben.
Kärcher Rasensprenger
Die vielfältige Auswahl an Kärcher Rasensprengern bietet die optimale Lösung für jeden Garten – ob groß, klein, eben oder abschüssig.
Mit dem einzigartigen Spritzschutz der Rechteckregnerreihe wird der Aufbau noch einfacher: Das lästige Hin- und Herlaufen zwischen Wasserhahn und Sprinkler entfällt und Sie finden im Handumdrehen die richtige Position für Ihren Rasensprenger – ganz ohne nass zu werden! Alle Modelle lassen sich mühelos an den Gartenschlauch anschließen und sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel.
Rechteckregner
Stufenlos einstellbare Beregnungsfläche – bis max. 320 m².
Im trockenen Bereich
Vor Nässe geschützt, lassen sich die Beregnungsfläche und die Wassermenge bequem einstellen.
Komfortables Ausrichten
Der Spritzschutz schützt den Anwender bei der Ausrichtung des Sprinklers.
Variable Sprengbreite
Durch die Abschaltung von Düsen lässt sich die Sprengbreite regulieren.
Sprühende Sprinkler für blühende Gärten
Die Rasensprenger bestehen aus einer Düse und einem Standfuß, meist in Form eines Spikes, der in die Erde gesteckt wird und den nötigen halt verleiht. Der Impuls-, Kreis und Sektorenregner PS 300 eignet sich zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und wird häufig für automatische Bewässerungsanlagen verwendet. Er versprüht das Wasser von der Düse aus kreisförmig und erreicht eine maximale Beregnungsfläche von 706 qm. Dieser Sprinkler ist somit ideal für die Beregnung selbst von sehr großen Rasenflächen oder als Wasserverteiler in Blumenbeeten.
Der Sprühregner CS 90 Spike ist dagegen ideal für kleine Flächen und Gärten. Er lässt sich einfach in unebenes oder abschüssiges Gelände stecken und ist perfekt geeignet für die Pflanzen- und Rasenpflege auf verschiedenen Ebenen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verdunstungsgrad höher ist als beim klassischen Sprenger.
Bewässerung des Gartens mit dem Kreisregner
Die Kreisregner lassen sich ebenso leicht an einen Schlauch anschließen wie die Sprinkler und Rasensprenger. Sie sind ideal für die Wasserversorgung mittelgroßer Flächen und Gärten. Der Kreisregner RS 130/3 versorgt die maximale Beregnungsfläche von 133 qm, während der gleiche Wasserverteiler des Typs RS 120/2 bis zu 113 qm bewässert. Er trumpft zusätzlich mit einem einstellbaren Sprühwinkel auf.
Mit einer Gartenpumpe können Sie Kreisregner auch aus einer Regentonne beliefern und so ihren Wasserbedarf aus alternativen Quellen decken. Natürlich funktionieren Kreisregner auch ganz klassisch mit dem Anschluss an den Gartenwasserhahn.
Vielfältige Funktionen für vielfältige Gärten
Der Kärcher Multifunktions- und Flächenregner MS 100 eignet sich hervorragend für kleine Flächen und Gärten. Sechs unterschiedliche Düsenformen ermöglichen verschiedene Arten der Bewässerung und versorgen eine maximale Beregnungsfläche von 78 qm. Der Multifunktionsregner ist ein flexibler Rasenregner, der sich dank sechs verschiedener Düsenformen dem zu bewässernden Boden anpasst.
KNOW HOW: TIPPS ZUR GARTENBEWÄSSERUNG MIT SPRINKLERN
Um den Pflanzen ausreichend Flüssigkeit zu geben, bewässern Sie Ihren Garten ein Mal in der Woche gründlich, auch bei Hitze. Das ist effektiver, als häufig aber wenig Wasser zu benutzen, da die Feuchtigkeit in die Tiefe gelangen muss. Laut Stiftung Warentest wird ordentliches Bewässern mit circa 20 Liter pro Quadratmeter beziffert. So wird der Boden richtig durchfeuchtet und der Verlust durch Verdunstung wird minimiert. Regenwasser ist nicht nur günstiger, sondern auch besser geeignet als Leitungswasser. Regenwasser ist weicher, da der Kalkgehalt niedriger ist. Das schont die Geräte und eignet sich für Pflanzen sowie für Baum- und Strauchpflege. Schwankende Niederschläge in verschiedenen Wetterperioden lassen sich mit Zisternen und Regentonnen ausgleichen. In den Trockenperioden sparen Sie so Geld und schonen die Umwelt. Achten Sie beim Verwenden von alternativen Wasserquellen darauf, dass keine Blätter oder größere Schmutzteilchen den Schlauch blockieren. Ein einfacher mechanischer Filter schafft Abhilfe.
Richtige Anwendung und Pflege von Rasensprengern
Wenn Sie die Rasensprenger und Sprinklersysteme richtig pflegen, werden Sie lange an ihnen Freude haben. Gerade bei Temperaturen unter Null sollten alle Schläuche, Sprinkler, Gartenschlauchwagen und Zubehör in einem trockenen und wohltemperierten Raum aufbewahrt werden. Das schützt das Sprinklersystem vor Verschleiß und Bruch. Benutzen Sie Rasensprenger nicht im Winter und nicht bei kalten Temperaturen, auch nicht mit warmem Wasser. Die extremen Temperaturunterschiede schaden langfristig dem Material. Als Faustregel gilt: Wenn es zu kalt für die Pflanzen und den Rasen wird, sollte auch der Sprinkler aus bleiben.
NOCH MEHR BEWÄSSERUNGSTIPPS
Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop
√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment
√ Professionelle, individuelle und schnelle Beratung: kostenlose Hotline oder Live-Chat
√ Kostenloser DHL-Versand ab 50 €
√ Sichere Bestellung via SSL
√ 30 Tage Rückgaberecht
√ Einfache Reparaturabwicklung über Klarer Fall
√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Kärcher Sprinkler erhalten Sie bei Kärcher Fachhändlern. Alle Kärcher Händler finden Sie in unserer Händlersuche.
Kontakt zu Kärcher: Nutzen Sie hierzu gerne unser Kontaktformular.
Newsletter: Wenn Sie zukünftig über Produktneuheiten und Aktionen von Kärcher informiert werden wollen, melden Sie sich jetzt zu unserem Newsletter an.
BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN. MIT DEM KÄRCHER NEWSLETTER.
- 10 % Gutschein im Kärcher Onlineshop sichern
- Aktuelle News zu Produkten & Aktionen
- KNOW HOW zu unseren Produkten
- Anwendungstipps
... und vieles mehr aus der Welt von Kärcher Deutschland.
Sie können Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletters jederzeit widerrufen, indem Sie am Ende des empfangenen Kärcher-Newsletters auf den "Abmelde-Link" klicken.