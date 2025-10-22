Schlauchanschlüsse
Schlauchanschlüsse – flexibel für jede Anforderung. Egal welcher Schlauchdurchmesser vorliegt, ob 1/2", 5/8" oder 3/4": die extra dichten Kärcher Schlauchkupplungen passen grundsätzlich immer – garantiert. Die Schlauchanschlüsse sind mit oder ohne Aqua Stop erhältlich. Die Premium-Universal-Kupplung hat zusätzlich eine Schlauchbefestigung aus Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine noch bessere Handhabung. Selbstverständlich sind alle Kärcher Stecksysteme mit den marktüblichen Klicksystemen kompatibel.
Flexible Stecksysteme für jede Anforderung
Kärcher Schlauchanschlüsse
Wenn beim Bewässern etwas nicht passt, sind es meist die Hahnanschlüsse und Schlauchkupplungen. Deshalb bietet Kärcher eine komplette Reihe von Zubehör zum Verbinden, Entkoppeln und Reparieren Ihres Bewässerungssystems. Die patentierten Universal-Schlauchkupplungen sind kompatibel mit den 3 gängigsten Schlauchdurchmessern und allen erhältlichen Klicksystemen.
Universal Schlauchkupplungen
Aqua Stop
Fur sicheres Entkoppeln ohne Verspritzen.
Eine Kupplung. Drei Durchmesser.
Egal welcher Schlauchdurchmesser vorliegt, ob 1/2", 5/8" oder 3/4": die extra dichten Kärcher Schlauchkupplungen passen grundsätzlich immer – garantiert.
Hochwertige Messing Linie
Die Messing Linie von Kärcher ist für den semi-professionellen Einsatz in Ihrem Garten Gold wert. Die hochwertige Verarbeitung der Schlauchanschlüsse und das robuste Material garantieren besonderen Komfort und eine lange Lebensdauer auch bei starker Beanspruchung.
3- Wege-Verteiler
Mit integriertem Vorfilter
Für eine extra lange Lebensdauer.
Drei unabhängig voneinander regulierbare Wasserausgänge
Separate Nutzung von drei Wasserausgängen an einem Wasserhahn.
