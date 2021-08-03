Wohnräume reinigen: Tipps gegen Staub und Schmutz

Minimalismus

Zum Trendthema Minimalismus lassen sich ganze Bücher schreiben, doch bereits ein paar einfache Überlegungen können eine große Wirkung entfalten. Je weniger Dinge man besitzt, desto weniger muss man vor dem Saubermachen aufräumen und desto leichter fällt es, langfristig Ordnung zu halten. Klingt fast zu einfach, doch oft scheitert es an der Umsetzung. Wie beim Aufräumen sollte man auch beim Aussortieren in kleinen Schritten vorgehen und nicht versuchen, alles an einem Wochenende zu erledigen.

Es kann helfen, die Daseinsberechtigung der eigenen Habseligkeiten zu hinterfragen: Erfreuen wir uns wirklich an allen Urlaubssouvenirs auf dem Regalbrett? Muss ich alle alten Krimis aufheben? Wann habe ich das Kleidungsstück zuletzt getragen? Man muss nicht immer radikal ausmisten wie die japanische Ordnungsexpertin Marie Kondo, auch schon ein paar Gegenstände weniger können das wöchentliche Staubwischen spürbar beschleunigen. Hat man sich erst mal von einigen Dingen getrennt, fällt das Aufräumen zusehends einfacher.