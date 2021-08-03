Spiegel reinigen

Leichte Verschmutzungen vom Spiegel entfernen

Die meisten Verschmutzungen auf Spiegeln sind wasserlöslich und schon durch Wischen oder leichtes Reiben von der Glasoberfläche zu entfernen. Am besten lassen sie sich mit warmem Wasser reinigen. So geht’s:

Spiegel mit Wasser leicht befeuchten, zum Beispiel mit Hilfe einer Sprühflasche oder eines feuchten Tuchs. Die Oberfläche sollte dabei immer nur feucht, aber nicht zu nass sein.

Den gesamten Spiegel anschließend sanft mit einem weichen Tuch abwischen, um den Schmutz zu lösen. Achtung: keine rauen Fasern zum Putzen verwenden, da das Glas sonst verkratzen kann.

Anschließend den Spiegel mit einem 2. Lappen (z. B. aus Baumwolle) abtrocknen, sodass keine Streifen zurückbleiben. Am besten gelingt es mit einem Mikrofasertuch, da es fusselfrei trocknet. Mit dieser Methode gereinigt, bleiben die Spiegel übrigens lange staubfrei.

Noch schneller geht es mit einem Akku-Wischer: Er kann den Spiegel in nur einem Arbeitsschritt befeuchten und schrubben. Der Schmutz löst sich wie von alleine durch das Überfahren des Spiegels, sodass anschließend nur noch mit einem Mikrofasertuch nachgetrocknet werden muss.