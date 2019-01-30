Vibrierender Akku-Wischer KV 4
Good Vibrations! Mit Vibration geht’s noch gründlicher – und mit unserem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 ganz besonders. Damit sind glatte Oberflächen fix befeuchtet und der Schmutz gelöst. Der Akku-Fenstersauger macht den Rest und saugt das Schmutzgemisch einfach ab.
Produkte
Der vibrierende Akku-Wischer KV 4 löst hartnäckigen Schmutz durch Vibration – ohne zu schrubben
√ für sämtliche glatte Oberflächen geeignet
√ automatische Befeuchtung der Fläche während der Reinigung
√ Vibrationsfunktion löst den Schmutz ohne großen Kraftaufwand
√ einfache Wischtuchanbringung dank praktischer Klettbefestigung
√ intuitive Bedienung durch zwei Knöpfe
Vibrierender Akku-Wischer KV 4
Der Akku-Wischer KV 4 ist die perfekte Ergänzung zu unseren Akku-Fenstersaugern
Unsere Akku-Fenstersauger können ideal mit dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 kombiniert werden.
Streifenfrei sauber in nur 2 Schritten
Reinigen
Durch die automatische Befeuchtung des Wischtuchs kann die Oberfläche ohne zusätzlichen Einsprühvorgang eingewischt werden. Die Vibration unterstützt die Reinigung und erspart das Wegschrubben von hartnäckigem Schmutz.
Absaugen
Dann das Schmutzwasser mit dem Akku-Fenstersauger absaugen. Fertig.
Vorteile des vibrierenden Akku-Wischers
Automatischer Wasseraustrag
Durch die automatische Befeuchtung des Wischtuchs werden umliegende Flächen nicht mit Sprühnebel benetzt. Hände und Boden bleiben trocken. Da das Einsprühen entfällt, spart man auch noch Zeit.
Vibrationsfunktion
Durch die Vibrationstechnologie wird die Reinigung unterstützt, sodass weniger Kraftaufwand nötig ist. Lästiges Schrubben entfällt.
Oberflächenreinigung mit System
KV 4 Multitücher
Die Multitücher machen den KV 4 zum universellen Reinigungstool für alle glatten Oberflächen, nicht nur für die Fenster.
Softtuch
Das Softtuch bringt sensible Oberflächen schonend zum Strahlen.
Scheuertuch
Mit dem Scheuertuch entfernst du hartnäckigen Schmutz auf robusten Oberflächen.
Fliesentuch
Das Fliesentuch sorgt für Sauberkeit bis in die Fugen.
Good Vibrations? Geht ganz einfach.
Merkmale
Mühelose Vorreinigung
Die Kombination von Vibration und automatischer Befeuchtung löst Schmutz ideal.
Intuitive Bedienung
Der rechte Knopf startet die Befeuchtung, der linke die Vibration. So einfach geht das.
Schmutz? Gelöst! Auf allen glatten Oberflächen.
Mit dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 können alle glatten Oberflächen, wie z. B. Fenster, Spiegelflächen, Glastische oder Fließen mühelos gereinigt werden.
Reinigungsmittel und Zubehör
Mit dem Kärcher Reinigungsmittel- & Zubehörprogramm lassen sich Reinigung und Pflege perfekt abstimmen.
BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN. MIT DEM KÄRCHER NEWSLETTER.
- 10 % Gutschein im Kärcher Onlineshop sichern
- Aktuelle News zu Produkten & Aktionen
- KNOW HOW zu unseren Produkten
- Anwendungstipps
... und vieles mehr aus der Welt von Kärcher Deutschland.
Sie können Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletters jederzeit widerrufen, indem Sie am Ende des empfangenen Kärcher-Newsletters auf den "Abmelde-Link" klicken.